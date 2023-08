Les Aveyronnais et les Jeux olympiques : d'armurier à président de la Fédération française d'escrime, Bruno Gares a contribué aux plus grandes victoires

Aujourd’hui à la tête de la fédération française d’escrime, Bruno Gares a officié en tant qu’armurier de l’équipe de France depuis 1996 et l’édition d’Atlanta.

Au fil des olympiades, Bruno Gares a développé une relation particulière avec cette compétition qui réunit les meilleurs athlètes du monde et qui focalise toute l’attention des amateurs de sports.

Aux côtés des champions

Depuis l’édition d’Atlanta, en 1996, Bruno Gares n’a plus quitté l’équipe de France et son rôle d’armurier. Durant toutes ces années aux côtés des champions français, Bruno Gares "toujours aussi professionnels et qui savent ce qu’ils veulent".

Le célèbre doublé en or de Laura Flessel à Atlanta

Il a ainsi pu contribuer aux plus grandes victoires de l’équipe de France, restées dans la légende. Que ce soit pour le fabuleux doublé en or, en individuel et par équipes, de Laura Flessel en 1996 à Atlanta où il avait œuvré à sa préparation. Quatre ans plus tard, les médailles de bronze de la Guêpe ou d’argent d’un certain Hugues Obry : il les a vues de très près, en Australie, en tant qu’observateur. Les trois breloques en or conquises à Athènes, la consécration des frères Jérôme et Fabrice Jeannet à Pékin.

Liens avec les athlètes

Au fil des éditions, Bruno Gares a forcément développé une relation particulière avec les athlètes de l’équipe de France. "Ils savent que je travaillais pour leur intérêt, ils me faisaient une confiance aveugle dans la préparation, se souvient-il. Et tous étaient reconnaissants de voir que l’on se battait pour eux" Et puis, il arrivait parfois à Bruno gares de distiller quelques conseils, venant en complément du travail des entraîneurs.

"Une compétition importante"

Puis, arrivé à la tête de la fédération française d’escrime, Bruno Gares a gardé des contacts avec les athlètes qu’il a suivis, en particulier avec Laura Flessel qui est devenue ministre des sports en 2017.

"Les Jeux olympiques sont une compétition très importante pour un sport comme le nôtre qui est très pourvoyeur de médailles, avec l’exposition médiatique qui va avec" , explique-t-il.