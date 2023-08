Football : découvrez les résultats du premier tour de Coupe de France en Aveyron

Saint-Geniez, Le Monastère, Argence Viadène, Bozouls, Aguessac... font partie des formations aveyronnaises qui se sont qualifiées pour le deuxième tour de Coupe de France, qui aura lieu le week-end des 2 et 3 septembre.

La saison est bien lancée ! Ce week-end des 26 et 27 août, trente équipes aveyronnaises de District et de Régional ont fait leur retour sur la pelouse à l'occasion du premier tour de Coupe de France. Vendredi soir, c'est Saint-Geniez qui a été la première formation à décrocher son ticket pour le deuxième tour, qui aura lieu le week-end des 2 et 3 septembre.

Les résultats du premier tour

Vendredi

Bezonnes (D3) – Saint-Geniez (D1).....0-2

Samedi

Saint-Laurent-La Canourgue (D2) – Foot Vallon (D2)......2-0

Argence Viadène (D2) – Villefranche (D2).....3-0

Millau (R3) – Bassin (R3).....3-0

Soulages-Bonneval (D3) – Montbazens-Rignac (R3).....2-5

Pareloup Céor (D2) – Naucelle (D1).....0-3

Saint-Georges-Saint-Rome (D1) – Saint-Affrique (R3).....0-3

Salles-Curan-Curan (D1) – Espoir foot 88 (R3).....0-1 arrêté

Espalion (D1) – Le Monastère (R3).....3-3, 4-5 tab

Dimanche

Tournemire-Roquefort (D4) – Rance et Rougier (D2).....1-3

Pays Alzuréen (D3) – Olemps (D2).....2-0

Costecalde Lestrade (D2) – Ségala Rieupeyroux (R3).....2-1

Haut Lévézou (D4) – Bozouls (D2).....3-5

Vabres-l’Abbaye (D3) – Aguessac (D1).....0-6

Combes (D2) – Bas Rouergue (D1).....0-5

Les affiches du deuxième tour

Lévézou (D1) - Réquista (R3)

Druelle (R2) - Argence Viadène (D2)

Naucelle (D1) - Rance et Rougier (D2)

Millau (R3) - Costecalde Lestrade (D2)

Aguessac (D1) - Bas Rouergue (D1)

Luc-Primaube (R3) - Bozouls (D2)

Ouest Aveyron (D1) - Salles-Curan-Curan (D1) ou Espoir foot 88 (R3)

Sources Aveyron (R2) - Comtal (R2)

Saint-Laurent-La Canourgue (D2) - Pays Alzuréen (D3)

Saint-Affrique (R3) - Saint-Geniez (D1)

Le Monastère (R3) - Montbazens-Rignac (R3)

Neuf équipes reversées en coupe d'Occitanie

À noter que neuf équipes, qui ont perdu leur duel ce week-end en Coupe de France, sont reversées en coupe d'Occitanie : Bassin (R3), Pareloup Céor (D2), Saint-Georges-Saint-Rome (D1), Espalion (D1), Olemps (D2), Ségala Rieupeyroux (R3), Vabres-l'Abbaye (D3), Combes (D2), ainsi que le vainqueur du match arrêté à cause de la pluie entre Salles-Curan-Curan (D1) et Espoir foot 88 (R3).

Ce tour District aura lieu le week-end des 2 et 3 septembre. Le programme :

Le tirage au sort du tour District de coupe d'Occitanie, dont les rencontres auront lieu le week-end des 2 et 3 septembre. Repro CP

Et les formations toujours en lice en Coupe de France sont qualifiées d'office pour le prochain tour de coupe d'Occitanie.