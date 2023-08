Marcillac-Vallon. La chorale du Vallon prépare sa rentrée

"La parole est la plume du cœur, le chant la plume de l’âme" rappelle Raymonde Séguret, la présidente de la chorale du Vallon en citant les propos d’un des ses philosophes préférés. "C’est d’ailleurs pour le plaisir que le chant apporte, que notre groupe est impatient de se retrouver" précise-t-elle, en indiquant que le premier rendez-vous a été fixé, au mardi 12 septembre, sous la direction du chef de chœur Bernard Delay.

Dans un premier temps, les répétitions permettront de reprendre et peaufiner les chants appris au printemps pour les présenter le dimanche 24 septembre en l’église de Marcillac, où sera donné un concert partagé avec la chorale Auréliana d’Aix – en – Provence. "Notre effectif a du mal à s’étoffer après la pandémie qui nous a quelque peu désorganisés, mais nous avons la chance de travailler en collaboration avec l’Ensemble Polyphonique d’Espalion, ce qui nous permet de former un groupe homogène pour les concerts", précise Raymonde Séguret qui lance un appel à toutes les personnes qui aiment le chant "qui ne doivent pas hésiter à venir nous rejoindre. L’ambiance est décontractée et conviviale, le répertoire diversifié, du chant classique au chant contemporain, chants populaires ou sacrés. Il n’est pas nécessaire de connaître le solfège, toutefois le chant demande de la rigueur et un travail personnel régulier à l’aide d’enregistrements". Les répétitions ont lieu les mardis de 18 heures à 20 heures à la mairie de Marcillac (salle du 1er étage). La chorale du Vallon sera présente à la "journée des associations", le samedi après-midi 9 septembre à Saint-Christophe.