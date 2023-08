La Fouillade. Le meunier, véritable figure du marché

Le crépuscule d’août s’invitant sur l’agenda de cette année, les marchés d’été tirent à leur fin. Un cru intéressant si on se réfère à la présence d’exposants plus nombreux, aux spécialités plus variées aussi. Bref une diversité voulue par l’équipe municipale en charge de ce concept estival qui a fait ses preuves. D’autant que par deux fois, celui-ci a été ponctué des animations autour du livre impulsées par l’auteur local Michel Lombard.

Bref, alors que l’ombre de la rentrée annonce la couleur de ce premier lundi de septembre, avec les pleurs et les anxiétés qui vont l’accompagner, les habitués du marché vont basculer sur autre chose. Ce sera le cas pour Jean-Pierre Rigal, fidèle parmi les fidèles des samedis fouilladais (comme des dimanches najacois).

Lui dont le moulin du Moulinet est implanté sur la Serène, ruisseau mythique du territoire, aux portes de la commune de La Fouillade, mais sur celle de Saint-André de Najac, propose son huile de noix et ses variétés de farines. Car son moulin d’un autre âge possède la particularité de posséder trois techniques : le moulin à farine, celui à huile et la scierie.

Les trois piliers ne fonctionnant que grâce à la force de l’eau grâce à un entre-lac de techniques nées d’un savoir-faire remontant à la nuit des temps Le "moulinier" du Moulinet baigne dans cet univers avec bonheur. Mieux en ouvrant à la visite cet outil original de la tradition paysanne du Rouergue, Jean-Pierre vulgarise les techniques ; Il prend le temps d’expliquer, de détailler même, les différentes étapes du fonctionnement de son triptyque.

Aussi passionné que discret, le meunier donnera des explications, assure des démonstrations qui permettront de découvrir la vie et les gestes des anciens, tout en ayant de cesse à répondre aux questions. À noter que la visite est adaptée à la demande des différents groupes : enfants, adultes, clubs de 3e âge, écoles pour de belles "leçons de chose"…

Le Moulinet est ouvert toute l’année du mardi au dimanche de 14 heures à 19 heures sauf le mercredi de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures (mieux vaut réserver en appelant le 05 65 65 76 74).