La Capelle-Bonance. Une première réussie pour l’association "La Capelle animation"

Il est de tradition dans le village, depuis de nombreuses décennies, où les habitants de la commune, des communes avoisinantes et des vacanciers se réunissent pour déguster le chou farci.

Ce mardi ils n’ont pas dérogé à la tradition. Mais cette année, c’est la toute nouvelle association "La Capelle animation" qui a organisé cet événement. 180 convives sont venus à la salle communale, trop exiguë pour accueillir tous les convives. Mais les organisateurs avaient bien prévu puisqu’ils avaient installé un chapiteau pour accueillir tout le monde. Plus d’une vingtaine de choux cuits dans le four communal ont rassasié les participants. Ils étaient cuits à point. Les papilles les ont trouvés savoureux.

L’ambiance était joyeuse et chaleureuse. Les organisateurs remercient tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette soirée, tout particulièrement la mairie et l’association "Autour du four à bois" pour leur soutien.

Pour une première ce fut une réussite ! Félicitations aux membres de l’association.