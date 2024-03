La Capelle-Bonance. La gastronomie du terroir toujours appréciée

L’association "La Capelle animation" a proposé tout récemment un déjeuner aux tripoux-tête de veau à tous les amateurs de ces plats traditionnels du terroir.

Pendant toute la matinée, dans la salle communale du village, les membres de l’association dans un va-et-vient constant ont servi tous ces gourmets, petits et grands. Le coup de feu a été très sensible vers midi. Ce repas relevait plus d’un déjeuner que d’un petit-déjeuner.

Le menu était en effet très riche avec : soupe, tête de veau et tripous, fromage, gâteau à la broche, salade de fruits.

Bref, de quoi caler tous les estomacs !

Pendant de nombreuses heures, les membres de l’association les ont préparés et mis à cuire dans le four à bois, 300 tripoux et 12 têtes de veau, il n’en restait pas une miette ! Les quelques flocons de neige qui tombaient n’ont pas découragé de nombreuses personnes qui sont venues passer un moment convivial et de détente. Merci aux organisateurs et à très bientôt !