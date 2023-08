Arvieu. De la solidarité au marché de seconde main qui fonctionne bien

Les marchés de seconde main lancés par la commune d’Arvieu tous les mercredis matin de l’été ont permis de vider les armoires et les placards, de trier, d’échanger à petits prix.

Le but étant de donner une seconde vie à nos objets et éviter la surconsommation et le gaspillage. Certains thèmes ont eu plus de succès que d’autres et il est vrai qu’il faut un peu de temps pour préparer son stand.

Peut-être que les arrières-saisons permettront à chacun d’entre nous de s’y préparer. En tous cas, les organisateurs ont proposé aux teneurs de stands de vêtements et chaussures de récupérer les invendus pour les donner à une œuvre humanitaire. Cette année, c’est au Secours Populaire que les poches remplies ont été apportées avec la confirmation de l’utilité de cette collecte. Un grand merci à tous ceux qui y ont participé !