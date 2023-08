La Loubière. Le village d’Ortholès en peine

Le village d’Ortholès vient de perdre, à quelques jours d’intervalle, deux mamans particulièrement méritantes et estimées. Denise Portes a élevé ses sept enfants dans ce village où elle partageait, avec son mari, les lourdes charges familiales et celles incombant aux agriculteurs, éleveurs de brebis laitières, avant l’arrivée du modernisme.

Ces sept enfants lui ont donné onze petits-enfants et neuf arrière-petit-enfant qui suscitaient sa très légitime fierté et qu’elle se faisait une joie d’accueillir dans sa maison. Denise était une fidèle adhérente du club Le Lien du Causse et une habituée des rassemblements conviviaux du village des Touroulis. Le chagrin de ses descendants est partagé par tous ses voisins et amis qui lui vouaient un grand respect.

Quelques jours après son décès à l’âge de 91 ans, la communauté villageoise apprenait le décès, à l’âge de 37 ans seulement, de Clarisse Serra-Gimenez, jeune maman d’un petit Tiago, et qui avait passé toute sa jeunesse au village d’Ortholès avec son frère David.