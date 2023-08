Judo : en octobre, Espalion accueillera le gratin français des tatamis à l'occasion de "l'itinéraire des champions"

Conçue pour aller à la rencontre du grand public et partager "l’expérience judo", cette tournée sportive et citoyenne propose une découverte de la discipline et une sensibilisation à ses valeurs.

Après un mémorable "mercredi de l’équipe de France" en 2019, la crème du judo national reviendra à Espalion les 17 et 18 octobre prochains à l’occasion de "l’itinéraire des champions". Le club nord-aveyronnais présidé par Nicolas Anglade et le comité départemental cher à Patrick Bouzat ont l’honneur de faire partie de la vingtaine de rendez-vous inscrits sur tout l’Hexagone au calendrier 2023 par France Judo. Des champions présents pour la promotion du judo S’il est encore trop tôt pour dévoiler les noms des champions désignés pour ces deux journées – "cela dépendra de leurs disponibilités, du calendrier des compétitions, d’éventuelles blessures…" – ce sera six "pointures" médaillées mondiales ou olympiques ou au moins dans les plus grands tournois. Cathy Arnaud, ancienne championne de France, d’Europe, du monde et première Française médaillée aux Jeux, qui s’investit fortement dans cette opération, est annoncée comme probable. La journée du mardi 17 octobre sera destiné aux scolaires des 18 écoles primaires publiques et privées de l’ensemble de la communauté de communes Comtal, Lot et Truyère. Ce sont près de 900 enfants du CP au CM2, répartis en deux groupes au gymnase intercommunal, qui pourront découvrir le judo au contact de ces champions. À partir de 18 h 30, la soirée "influence" offrira un moment d’échange avec des invités du milieu des entreprises, des institutions, du milieu associatif ou diverses personnalités. Elle sera animée par le groupe de tambours traditionnels japonais Taiko. Le mercredi matin, la délégation se rendra au centre de rééducation fonctionnelle de l’hôpital Jean-Solignac pour une initiation à la chute. L’après-midi, ce sera le "grand show", où près de 900 jeunes judokas des clubs du département et des clubs limitrophes pourront faire du judo avec ces six grands champions pendant deux heures.