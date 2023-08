Réquista. L’Aveyronnaise classic à Estrieysses

Malgré le temps maussade, le comité des fêtes de Lebous s’était mobilisé pour l’Aveyronnaise Classic, course d’enduro à travers le département, pour la spéciale proposée au lieu-dit Estrieysses. C’est avec enthousiasme et bonne humeur que les membres du comité des fêtes de Lebous ont donné un coup de main pour surveiller le bon déroulement des passages des motos et permettre aux spectateurs de se restaurer à l’ombre d’un chapiteau.

Un grand merci a été adressé à tous les coureurs qui ont offert un spectacle de qualité et un autre merci a été adressé aux organisateurs de l’Aveyronnaise Classic qui a permis au comité des fêtes local de se mettre en jambes pour sa prochaine échéance à savoir la fête votive qui aura lieu les 8,9 et 10 septembre.

Les convives sont attendus nombreux pour le traditionnel méchoui le vendredi 8 septembre avec la retransmission du match d’ouverture de la coupe du monde de rugby entre la France et la Nouvelle-Zélande.

Le petit village de Lebous donne également rendez-vous le samedi 9 septembre à la bodega et le dimanche 10 septembre avec une après-midi pleine de surprises, entre vieux tracteur, démonstration de moto, thé dansant, pétanque et Fideua.