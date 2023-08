"Bien nourrir les Aveyronnais reste une fierté", pour le président des fermiers de Bas-Rouergue

Rencontre de Jean-Luc Authesserre, président des fermiers de Bas-Rouergue, passionné de son métier.

À l’ombre, pendant ces après-midi chaudes, une trentaine de petits veaux d’Aveyron se dégourdissent les pattes. Avec la viande porcine et d’agneau, c’est le produit phare de la coopérative des fermiers du Bas Rouergue, comme ceux élevés sur l’exploitation de 75 hectares de Jean-Luc Authesserre, à La Fouillade.

Au total, l’agriculteur a une centaine de vaches limousines. Tous les soirs, celles-ci rentrent à l’étable pour nourrir les jeunes veaux, jusqu’à ce qu’ils atteignent leur poids idéal pour la vente : entre 210 et 220 kg. Soit un peu moins de huit mois, "pour avoir la viande la plus tendre et rosée possible. Celle-là ne rétrécit pas à la poêle", souligne l’agriculteur.

C’est cette viande-là qui se retrouve souvent dans les assiettes des restaurants du coin. La coopérative des Fermiers du Bas Rouergue, créée en 1974, a pour but de valoriser la viande locale. "Les carcasses sont directement livrées chez le boucher qui s’occupe de la découpe pour les restaurants et la restauration collective", appuie Jean-Luc Authesserre, le président. "Notre viande ne traîne pas dans les chambres froides. La majorité de nos clients sont dans le Villefranchois et sur la région toulousaine. Les éleveurs emmènent eux-mêmes les animaux à l’abattoir de Villefranche. Toutes ces manœuvres sont accélérées et il y a beaucoup moins de stress que quand les bêtes sont regroupées pendant plusieurs jours comme dans de grosses entreprises".

"Nous sommes garants du patrimoine local"

Trois bouchés sont employés à la coopérative, avec un apprenti et une secrétaire. Celle-ci regroupe une trentaine de petites exploitations. "On valorise mieux les produits avec ce système, en étant moins tributaire des marchés fluctuants", appuie Jean-Luc Authesserre. "Nous sommes aussi garants du patrimoine local avec cette viande. Bien nourrir les Aveyronnais reste une fierté".

Informations auprès des fermiers-du-Bas-Rouergue au 05 65 45 26 18. Ouvert le jeudi toute la journée et le vendredi matin, avenue des Granges à Villefranche.