Pour se sentir soutenues dans leur choix, les personnes végétariennes se tournent vers des communautés

(ETX Daily Up) - Physiques, en ligne ou même fictives… Les communautés ont le vent en poupe auprès des personnes qui ont adopté un régime végétarien ou végétalien. Une récente enquête publiée par le média The Conversation a exploré les raisons qui poussent ces personnes à adhérer à ce type de groupes.

Adopter un régime végétarien ou végétalien est souvent motivé par une volonté d'améliorer sa santé, par une prise de conscience écologique et/ou par souci du bien-être animal. Mais, bien plus qu'un mode d'alimentation, ce choix de vie est aussi une manière de se construire une identité. Il est d'ailleurs fréquent d'entendre qu'une personne "devient" végétarienne lorsque celle-ci décide de bannir la viande de son régime alimentaire. C'est précisément ce dernier aspect que Laurie Balbo, professeure associée en Marketing à la Grenoble Ecole de Management (GEM) et Gilles Séré de Lanauze, maître de conférences en marketing à IAE Montpellier (ainsi que leurs collègues Lucie Siriex, Margot Dyen et Erick Suarez Dominguez), ont exploré dans une enquête au cours de laquelle ils ont interrogé 19 personnes végétariennes et végétaliennes. "Adopter ce mode de vie est un processus complexe dans une société qui fait traditionnellement la part belle à la viande, et cela nécessite un effort certain", notent les chercheurs, dont les résultats vulgarisés ont été publiés par le média indépendant The Conversation.

Le constat principal de cette étude, parue dans le Journal of Retailing and Consumer Services, repose sur un besoin marqué pour les non-mangeurs de viande d'appartenir à des communautés. Celles-ci peuvent être "physiques" et s'illustrer à travers le fait d'être membres d'une association ou de partis politiques. D'autres se tourneront plutôt vers des communautés en ligne, comme des forums sur internet ou des groupes Facebook qui font la part belle aux "végé-friendly". Mais ces communautés peuvent également être "imaginaires", c'est-à-dire qu'elles se caractérisent par l'absence d'échanges entre ses membres et se traduisent plutôt par le sentiment d'appartenir à un groupe. "Ces communautés imaginaires représentent un ensemble de personnes avec lesquelles les individus se sentent connectés ou par rapport auxquelles ils se définissent, dans leurs pratiques ou leurs convictions", précisent les auteurs de l'étude. Par exemple, l'impression de faire partie de ces individus qui "réfléchissent à changer leur façon de consommer" ou encore "qui pensent à l’avenir".

Selon les auteurs de l'enquête, ce désir d'appartenir à ces communautés s'explique principalement par une recherche de soutien auprès d’autres personnes qui partagent les mêmes valeurs et qui pourront à la fois "les guider et les conforter dans leurs choix et leurs comportements de consommation". Pour les communautés physiques, les personnes végétariennes vont par exemple privilégier les rencontres dans l'espoir de débattre avec des individus qui partagent les mêmes convictions, tandis que les communautés en ligne les attireront davantage pour échanger des conseils pratiques et des éléments factuels, par exemple les résultats d'une étude chiffrant l'impact sur la planète de l'adoption d'un régime dénué de produits d'origine animale.

L'enquête identifie un autre facteur majeur expliquant l'attrait pour ces communautés : celui des stéréotypes que notre société occidentale continue de véhiculer à propos des végétariens ou des végans. Par exemple, le fait d'associer la viande à la virilité. S'entourer de personnes qui partagent ses convictions sera donc perçu comme une sorte de "safe place" ("espace sûr") où l'on peut échanger sans crainte de se sentir jugé ou stigmatisé. "La communauté peut être comprise comme une forme de refuge, une façon d’être rassuré dans ses choix de consommation et de partager des bons moments. Cela intervient à différents moments de la construction identitaire, selon le vécu de chacun, et permet d’affirmer son identité en renforçant à la fois ses convictions et ses pratiques", décryptent les chercheurs. Ces derniers notent toutefois que "ce mécanisme d’affiliation semble perdre de son importance lorsque la pratique s’est installée".