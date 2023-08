Luc-la-Primaube. Football : la saison 2023-2024 se dessine

Toutes les personnes ayant souhaité s’investir dans le fonctionnement de Luc Primaube Football Club se sont retrouvées à la Maison du foot à La Primaube pour constituer l’organigramme de la saison 2023-2024. Les co-présidents Myriam Alauzet et Thierry Olier seront une nouvelle fois à la tête du club fort de près de 350 licenciés. Ils seront aidés dans leur tâche par Émilie Ardourel/Féral au secrétariat et par Florian Lebreil à la trésorerie.

L’encadrement des équipes seniors sera assuré par Franco Vignola pour l’équipe fanion qui évoluera en R3, assisté de Pierre Nourry, François Cransac et Luckian Olier pour l’équipe 2 (D1) et de Laurent Visintin, Régis Albinet et Laurent Izard pour l’équipe 3 (D4).

L’équipe U18 qui était coachée par Alexandre Puech la saison précédente, ayant été supprimée, les joueurs seront amenés à évoluer dans l’une des trois équipes seniors.

Thomas Cros sera le référent des arbitres. Au niveau des jeunes, Thierry Olier et Joël Ginestet seront responsables de la catégorie U17 (D1), Thomas Bousquet des U15 (D1) et Franck Thomas des U15 (D2), Louis Sola, David Vigroux, et Éric Arnal des U13, Stéphane Céres et Olivier Heitzmann des U11, Olivier Heitzmann et Jean-Charles Latieule des U9, Gilles Séguret, Fabrice Ménager et Jean-Charles Latieule des U7. Inscriptions prévues le samedi 2 septembre à la maison du foot à La Primaube, de 10 h à 12 h pour les U13 à U17 et de 14 h à 16 h pour les U7 à U11 : catégorie U7 (2017-2018), U9 (2015-2016), U11 (2013-2014), U13 (2011-2012), U15 (2009-2010) et U17 (2007-2008).

Venez rejoindre un club convivial, avec de belles infrastructures et un encadrement de qualité. Pour plus d’informations, contacter Thierry Olier au 06 08 74 52 47.