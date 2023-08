Baraqueville. La sélection baraquevilloise est prête pour les Jeux

Samedi, c’est à Colombiès que la 3e édition des Jeux en Pays ségali se déroulera. Si le principe consiste à faire concourir une sélection de chaque commune dans différentes disciplines, celle de Baraqueville est prête.

Ainsi, elle alignera une quadrette de quilles, deux doublettes de pétanque, cinq tireurs à l’arc, six tireurs à la corde et quatre vététists et le scoop, c’est que cette fois, le maire en personne en fera partie mais nous vous laissons deviner dans quelle discipline. En revanche, la randonnée pédestre est ouverte à tous. Pour y participer, il suffira d’être présent au stade de Colombies ce samedi vers 8 h 30. Les randonneurs devraient être de retour à 13 heures et il sera possible de manger sur place.

Souhaitons bonne chance à la sélection baraquevilloise, venez nombreux les encourager. La journée se terminera en soirée par un marché gourmand en musique ouvert à tous.