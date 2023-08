Le veau à six pattes opéré avec succès à Saint-Geniez-d'Olt-et-d'Aubrac en octobre 2022 va bientôt partir à l'abattoir

En septembre 2022, un veau est né dans la région de Saint-Geniez-d’Olt-et-d’Aubrac avec six membres. Un an plus tard, le veau grandit normalement et doit être vendu pour sa viande dans les prochaines semaines.

C’est une image qui avait fait couler beaucoup d’encre et suscité de nombreux commentaires. L’ensemble des médias francophones avaient diffusé les photos insolites de ce veau à six pattes. Un an après, ce dernier est toujours en pleine forme, malgré l’opération délicate qui l’a subie pour lui enlever les deux membres qui se baladaient sur son dos. En septembre 2022, un agriculteur du canton de Saint-Geniez-d’Olt-et-d’Aubrac, dans l’est de l’Aveyron, a eu une sacrée surprise quand une de ses vaches a vêlé. Une opération de routine pour les agriculteurs, quand cela ne nécessite pas de césarienne. Rapidement, il se rend compte que quelque chose cloche. Un cas sur 25 000 Le veau est atteint d’une polymélie. Il est né avec deux membres en trop. Cette malformation très rare concerne un bovin sur 25 000. Elle peut être due à une mauvaise séparation de jumeaux pendant la gestation, ou une fusion loupée de jumeaux. Rapidement, l’agriculteur contacte les vétérinaires du secteur, pour avoir une expertise scientifique sur ce cas insolite. Sur place, une docteur constate que le veau se porte bien et gambade même dans le pré, en faisant valdinguer ses deux petites pattes atrophiées. Elle décide de laisser le bovin grandir quelques semaines, afin de temporiser avant d’envisager une opération. Deux mois après sa naissance, la peau commence à s’abîmer. Le veau passe alors sur la table chirurgicale. "J’ai commencé par disséquer les tissus mous avant d’arriver sur la partie osseuse, les deux pattes étant attachées au niveau de l’omoplate", confiait dans nos colonnes la vétérinaire chargée de l’opération. "C’était une aventure et une découverte car c’est la première fois que nous voyons cela à la clinique". L’intervention est délicate, avec le risque de sectionner une partie de la colonne vertébrale. Au final, la chirurgie se déroule bien. Tout le monde est soulagé, au bout de 2 h 30 de travail intense. Bientôt exporté pour sa viande "Depuis un an, le bovin vit normalement sur la ferme", informe l’agriculteur. "Il connaît une bonne croissance sans complications. Il n’a reçu aucun traitement particulier. Il continue de prendre du poids pour s’approcher des 380 kg". Dans les prochaines semaines, une fois qu’il aura atteint la masse idéale, il sera vendu puis exporté pour sa viande.