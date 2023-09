Le club d’Espalion repart pour une nouvelle saison

Récemment, le club de tennis de table a organisé au gymnase intercommunal, la dernière étape de la deuxième édition de l’Estival CD Ping 12, qui a réuni une forte participation de 60 joueurs.

Une soirée finale en apothéose avec une statistique impressionnante : : 63 % des matchs se sont achevés à la belle. Le niveau de jeu, le spectacle et la bonne humeur ont été au rendez-vous tout au long de la soirée. Le club d’Espalion était fortement représenté avec 14 pongistes.

Tableau principal : Bourhan échoue en finale à la belle contre un joueur mieux classé, Osman (5), Dame (8), Damien (10) ; Fatou (14) Rahma (15) et Elmi (16). Tableau Consolante : Virginie échoue elle aussi contre un joueur ayant cinq classements au dessus. Michel (3) Eric (30) ; Fabien (34) ; Jérôme (35) ; Philippe (37) et Jeff (38). Au classement général des quatre journées, félicitations à Bourhan qui s’impose largement avec 3 victoires et une seconde place, ainsi qu’a Fatou cinquième et meilleure féminine, Michel (22) 2 participations ainsi que Virginie (27). Félicitations également à Damien, quatrième jeune qui termine au pied du podium. A noter que le Podium Jeunes est à 100 % constitué des stagiaires de la Martinez-ping-academy de la semaine. Reprise et portes ouvertes, à partir du 5 septembre : le mardi de 17 h 30 à 19 heures, le mercredi de 20 h 30 à 22 heures, le vendredi de 17 h 30 à 19 heures. Le club sera présent, lors de la rentrée des associations le 9 septembre.