Retraites : salariés, fonctionnaires, retraités, ce qui vous attends à compter de ce 1er septembre 2023

La réforme des retraites entre en vigueur à compter de ce vendredi 1er septembre 2023.

À partir de ce vendredi 1er septembre 2023, toute une série de mesures relatives à la réforme des retraites entre en application officiellement. Comme le rappelle d'ailleurs le gouvernement.

A lire aussi : La réforme des retraites entre en vigueur ce 1er septembre : selon votre année de naissance à quel âge pouvez-vous désormais arrêter de travailler ?

Ce qui change

La suppression de quatre régimes spéciaux



La revalorisation des pensions minimales pour les nouveaux retraités



L'élargissement du dispositif de retraite progressive



Les nouveaux droits liés au cumul emploi-retraite



La création d'un fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle



L'amélioration du compte professionnel de prévention



La création de l’assurance vieillesse des aidants



La création de la pension d’orphelin au régime général

1. Nouveaux salariés : plus de régimes spéciaux

Les principaux régimes spéciaux de retraite sont fermés. À compter du 1er septembre 2023, les nouveaux agents de la RATP, de la Banque de France, des entreprises des industries électriques et gazières (comme EDF), ainsi que les clercs de notaire et nouveaux membres du Conseil économique, social et environnemental seront affiliés au régime général pour la retraite.

2. Recul progressif de l'âge de départ

L’âge légal de départ à la retraite passe progressivement de 62 à 64 ans et l’augmentation de la durée d’assurance issue de la réforme Touraine pour partir sans décote accélère.

Au 1er septembre, l'âge légal augmente de 3 mois et la durée d'assurance d'un trimestre. L’âge d’annulation de la décote reste à 67 ans.

3. Augmentation de la retraite minimale

Le montant de la retraite minimale augmente de 100 € par mois. Pour une carrière complète cotisée à taux plein au Smic, elle passe à 1 200 € brut mensuels, soit 85 % du Smic net.

4. Départs anticipés

Carrière longue.- Les personnes ayant commencé à travailler avant 16, 18, 20 et 21 ans pourront partir en retraite respectivement à partir de 58, 60, 62 et 63 ans.

Pour les travailleurs en situation de handicap.- Un départ à compter de 55 ans est toujours possible, et même facilité. La condition de valider une durée minimale, en plus d’une durée cotisée, est supprimée. Par ailleurs, l’accès à la commission permettant de valider rétroactivement des périodes de handicap en l’absence de justificatifs est désormais ouvert à partir d’un taux d’incapacité de 50 %, au lieu de 80 % auparavant.

Inaptitude ou invalidité.- Création d’un départ anticipé à 62 ans.

Incapacité permanente ou handicap.- Les âges de départ anticipé pour handicap et pour incapacité permanente d’au moins 20 % sont maintenus.

5. Cumul emploi-retraite

On note la création de nouveaux droits à la retraite de base pour les personnes en cumul emploi-retraite. Avec l’ouverture de la retraite progressive du régime de base dès 2 ans avant l’âge légal à l’ensemble des régimes, en particulier ceux de la fonction publique ainsi qu’à l’ensemble des travailleurs non-salariés et aux professionnels libéraux et aux avocats.

6. TUC, élus, sportifs de haut niveau

Des mesures sont désormais aussi mises en place pour la valorisation de l'activité et le départ à taux plein.

Stages et TUC.- Grâce à la reconnaissance des périodes de stages d’insertion professionnelle, et notamment de travaux d’utilité collective (TUC).

Trimestres à prix réduits.- Rachat Grâce au rachat à tarif réduit des trimestres de stage jusqu’à 30 ans et des trimestres d’études jusqu’à 40 ans.

Elus locaux.- Les élus locaux pourront plus aisément valider des trimestres pendant leur mandat. Ils pourront désormais cotiser volontairement quelle que soit leur indemnité et pourront racheter des trimestres en cas de faibles cotisations.

Sportifs de haut niveau.- Les sportifs de haut niveau pourront racheter des trimestres et valider jusqu’à 8 années de droits (32 trimestres) au titre de leur engagement sportif.