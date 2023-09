Villecomtal. Sœur Germaine s’en est allée

Une figure villecomtalaise nous a quittés, Thérèse Calvignac, Sœur Germaine née à Golinhac. Elle s’est éteinte au foyer Jean XXIII à Rodez. Entrée en communauté à l’âge de 14 ans, en 1941, elle a passé 74 ans de sa vie religieuse dans le couvent de Villecomtal. Tout le monde la connaissait, infirmière et religieuse. Elle pouvait apporter les commissions, était à l’écoute des personnes seules, apportait un peu de présence, partageait les soucis… Elle fut une militante de la première heure pour la création du Centre de soins infirmiers à Villecomtal. Elle touchait les personnes qui la côtoyaient par son dévouement, son abnégation. Elle était au service de son prochain. Elle ne refusait jamais de rendre service, d’aider. Elle était partie prenante de la vie du village, aux conseils d’administration du Foyer Rural et du club de l’amitié. Elle était une des chevilles ouvrières de la kermesse et du quine de la paroisse. Décédée la veille de la Saint-Barthélemy, saint patron de la paroisse, elle était très impliquée dans cette fête votive. Elle nous a quittés à la période où est programmé le pèlerinage diocésain annuel à Lourdes pour lequel elle prenait les inscriptions de la paroisse.