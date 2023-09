Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Un magnifique voyage dans le temps

Une trentaine de participants de l’amicale et des voyageurs du Rouergue ont pris la direction du prieuré de Grandmont pour une visite sur un site d’exception. La visite de ce prieuré est un véritable voyage dans le temps, depuis le Néolithique jusqu’au XIXe siècle, en passant par le Moyen-Âge.

Ce prieuré du XIIe siècle fondé par l’ordre de Grandmont, classé monument historique, est le seul à avoir conservé son cloître des 160 monastères que comptait cet ordre aujourd’hui disparu. Non loin, on retrouve le dolmen des Costes-Rouges, vieux de 1 500 ans avant JC. Ce vestige néolithique de plusieurs tonnes a été classé monument historique en 1887. Il présente la particularité d’avoir une ouverture en porte de four. Le repas fut pris au Domaine de Gaillac dans la ferme caussenarde traditionnelle qui élève depuis plus de 40 ans des chevaux lusitaniens. L’après-midi était consacré à la découverte d’un des édifices les plus étonnants de l’Hérault, le temple bouddhiste de Roqueredonde, un des plus grands et authentiques temples traditionnels tibétains d’Europe avec sa statue de Bouddha de 7 mètres de haut.

Pour cette sortie, l’amicale avait offert le petit-déjeuner et le goûter qui se sont déroulés dans une très bonne ambiance avec le souhait de se retrouver pour une prochaine destination.