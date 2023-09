Luc-la-Primaube. Les cadets de LSA XV ont rechaussé les crampons, encadrés par leur nouveau staff

Les cadets de Lévézou Ségala Aveyron XV ont repris les entraînements, sur les aires de jeu route de Cassagnes à La Primaube. Certes, l’effectif n’était pas au complet en raison des vacances, mais c’était l’occasion pour les petits jeunes de se retrouver et de prendre contact avec leur nouveau staff qui sera composé pour la saison 2023-2024 de Frédéric Routhe, responsable de la catégorie, Tommy Gervot en charge des lignes arrière et responsable sportif, Patrice Rouquié en charge du paquet d’avant, qui sera en formation et appuyé par Clément Augé. Fabien Cavalié sera le nouveau soigneur de l’équipe, tandis que Bernard Madrières reste le responsable administratif de la catégorie. Bonne saison à eux !