Luc-la-Primaube. Les concours amicaux en doublettes formées ont connu un franc succès

Durant l’hiver et lorsque les conditions atmosphériques sont mauvaises, les pétanqueurs primaubois se retrouvent à Naujac sous le hangar mis gracieusement à la disposition du club par la municipalité pour partager une même passion, la pétanque. Depuis le mois de juillet jusqu’au 25 septembre, ces traditionnels rendez-vous hebdomadaires ont pour cadre le boulodrome de la Vallée à La Primaube. Rois du cochonnet ou non, ils sont nombreux à venir participer à ces concours hebdomadaires amicaux estivaux, ouverts à tous, petits et grands, qui se disputent dans une ambiance conviviale le vendredi soir. Des concours en trois parties en doublettes formées. Inscriptions à partir de 20 h 30.

Début des parties à 21 heures précises.