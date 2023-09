Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Beau succès pour la dernière séance de la saison du cinéma plein air

C’est par une belle et agréable soirée estivale que s’est déroulée la dernière séance du cinéma plein air pour cet été 2023. Plus de 180 personnes sont venues y assister sur la place du Général-De-Gaulle. Cette fois-ci, c’est le film d’action et d’aventure, "Indiana Jones et le cadran de la destinée", réalisé par James Mangold, avec Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen qui a été projeté. En parallèle à la projection, les passionnés de flipper ont pu faire quelques parties endiablées, et ce pendant quelques heures avant le début de la séance, sur des flippers frappés de la marque "Indiana Jones".