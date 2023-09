Decazeville et Lévézou Ségala à l’heure des derniers réglages

Les deux clubs, qui vont évoluer dans deux poules différentes cette saison, se sont affrontés en amical, samedi, à deux semaines de la reprise du championnat.

Pour voir un derby entre Lévezou et Decazeville cette saison, il fallait se rendre à Espalion samedi. La composition des poules de Fédérale 2 a éloigné les deux formations, pourtant rompues à se défier, en les reversant dans deux poules différentes pour la plus grande déception des trésoriers, présidents et supporters, qui ne boudaient jamais une telle rencontre. Alors un match amical de pré-saison, juste histoire de se jauger, de mettre en place ses lancements de jeu, semblait évident entre les deux formations aveyronnaises, et à voir l’engagement et la détermination dans les deux camps, tout le monde a pris du plaisir.

Un derby amical reste tout de même un derby, au cours duquel il est important de prouver sa valeur, montrer sa supériorité car personne sur le terrain n’avait oublié les deux victoires de LSA face aux Decazevillois la saison passée.

Hier sur la pelouse d’Espalion, loin de l’idée de prendre sa revanche, c’est le Sporting qui a largement dominé la rencontre (24-14), face à une formation de Lévézou qui ne pouvait compter sur tout son effectif. Il faut dire également que cela faisait deux jours que les gars du Bassin étaient en stage à Espalion et répétaient leurs gammes, tandis que les jaune et vert se contentaient de leurs séances d’entraînements hebdomadaires du côté de Cassagnes.

Mais peu importe l’issue du match pour les entraîneurs des deux côtés, ils voulaient voir la progression de leurs troupes à deux semaines de la reprise, à Canton d’Alban pour LSA et à Malemort pour le SCD.

Recrutement : stabilité à LSA, renouvellement à Decazeville

Aussi, qui dit nouvelle saison, dit nouveaux objectifs pour les deux clubs. A LSA, le retour des entraîneurs François Giovannini et Frédéric Gil ne va pas chambouler l’état d’esprit des Ségalis. "Nous n’avons pas cherché à recruter plus que de raison, a lancé Frédéric Gil. Tout le monde sait que nous nous appuyons sur la formation." "Nous disposons d’un groupe homogène de quelque 50 joueurs qui peuvent prétendre à la Fédérale 2. On va s’appuyer sur ce qu’ils savent faire et bien faire, a complété François Giovannini. Notre façon de voir le rugby est d’y ajouter plus de vitesse, plus de volume et créer en quelque sorte du désordre."

A Decazeville, la donne a été différente. Le trio d’entraîneurs Anthony Julian, Tim Bowker et Etienne Rous a eu un urgent besoin de sang neuf. "Nous nous devions de nous renforcer, confirme Anthony Julian. L’intersaison aura été pour nous satisfaisante avec l’arrivée de nombreux joueurs pour les deux formations seniors. Mais avant tout, nous sommes très heureux d’avoir pu garder la quasi-totalité du groupe, ce qui nous donne certaines certitudes pour pouvoir travailler sereinement." S’il faudra attendre certainement la première rencontre de championnat pour voir l’attraction majeure de l’été, à savoir Albert "Toko" Valentin, arrivé en provenance d’Aurillac (Pro D2), les coaches du Bassin ont découvert ce week-end à Espalion le Sud-Africain Sergio Kasper qui a joué ses premières minutes en ciel et blanc à l’ouverture.

Objectifs : LSA se cache, Decazeville vise haut

A l’orée de la saison 2023-2024, les deux clubs ne manquent pas d’ambition même si elle semble mesurée du côté de LSA. "Nous n’avons pas pour habitude de donner un objectif sans avoir joué de match de championnat. Il faut attendre novembre ou décembre pour se prononcer. Après nous avons rarement entraîné sans pouvoir penser que la saison pouvait se prolonger au printemps", ont lancé les entraîneurs dans un sourire entendu.

à Decazeville, Anthony Julian est vraiment plus ambitieux et clame à qui veut l’entendre que l’objectif est de "terminer dans les quatre premiers". Mieux encore que la qualification, le coach du Sporting veut jouer les premiers rôles dans une poule qui semble homogène avec un seul promu de Fédérale 3, Sarlat, le champion de France en titre.

Les deux formations aveyronnaises vont découvrir leurs adversaires au fil de la saison. Il y aura peu de nouveauté pour la formation du Bassin, qui découvrira Bourges, relégué de Fédérale 1 et épouventail annoncé de la poule. Les jaune et vert se préparaent quant à eux à un départ dans l’inconnu. "Nous aurons tout de même un derby avec Millau", a rappelé Frédéric Gil, tout en sachant qu’en étant reversé vers le Sud, LSA va devoir affronter de grosses écuries comme Palavas-Lunel, le favori de la poule, et faire quelques voyages en pays catalan où il n’est pas forcément aisé de s’imposer.

Et comme en conviennent les deux staffs : "Vous avez déjà vu un entraîneur dire qu’une poule n’était pas difficile ?"