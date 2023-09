Espalion. La Coupe de France fut un grand rendez-vous de l’été

L’événement a incontestablement marqué l’été espalionnais, d’un point de vue mais aussi populaire avec beaucoup de monde et une grosse ambiance.

Autre grande manifestation sportive de l’été, la Coupe de France de quilles, sur le terrain du Foirail, a vu un second succès consécutif de la quadrette Guibert (Solidarité Aveyronnaise Paris).

Du monde, des tribunes pleines, une grosse ambiance : l’édition 23 de la coupe de France a fait un tabac et a sacré de beaux vainqueurs. En seniors, la quadrette Guibert a assumé ses responsabilités et s’est imposée 202 à 182 contre Luc, signant un splendide doublé. Chez les féminines, St-Christophe a dominé Huparlac 90 à 74. Bozouls s’est imposé chez les jeunes et Maël Layrac pour les écoles de quilles.

Une soirée réussie, organisée par le comité départemental et le Sport quilles espalionnais, qui s’est terminée par les remises de récompenses.

Résultats seniors hommes

Quarts de finale : SQR. Paris 196- Senouillac 160 ; SA Paris 206- Montpellier 198 ; Luc Rousselot Honneur 204- Saint-Amans Excellence 204 ; Luc Delmas 197- Balsac 189. Demi-finales : Luc Rousselot 195- Luc Delmas 181 ; SA. Paris 215- SQR. Paris 192. Finale : SA Paris (Gary Guibert 49, Jonathan Fabre 54, Nicolas Valenq 46, Anthony Chauvet 53) 202- Luc (Thibaut Rousselot, Benjamin Maymard, Christophe Boutonnet, Romain Vaysse) 182.

Résultats féminines

Demi-finales Huparlac 91- Rignac/Firmi 75 ; St-Christophe 96- SA. Paris 89. Finale : St-Christophe (Ophélie Volte, Eléana Rouquette) 90- Huparlac (Mélissa Courtois, Manon Batut) 74.

Résultats jeunes

Demi-finales : Rodez bat SQR. Paris ; Bozouls bat Lassouts. Finale : Bozouls (Melvin Fournier, Raphaël Moly minimes) 94- Rodez (Luis Da Silva, Andréan Corniou Rodez cadets 87).

Résultats écoles de quilles

1- Maël Layrac (benjamin Campuac 51) ; 2- Paul Conquet (poussin Laguiole) 49 ; 3- Véronica Pradel (poussine Le Nayrac), Dario Oineu (Sébazac), Gabriel Noyer (Gabriac) 40 ; 6- Ines Anglade (benjamine Castelnau-de-Mandailles) 39.