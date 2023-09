Estaing. L’hommage au Maquis Jean-Pierre

Comme chaque année, l’Association des anciens et amis du Maquis Jean-Pierre, associée au Souvenir français, rend hommage à cet important maquis du Nord-Aveyron. L’hommage a eu lieu en présence de Charles Giusti, préfet de l’Aveyron, le premier haut fonctionnaire en exercice à assister à cette cérémonie. Une délégation, composée de Richard Monteil, fils de Pierre Monteil, l’instigateur et chef du Maquis Jean-Pierre, et président de l’association, de petits-enfants et d’arrière-petits-enfants de "Jean Pierre", a retrouvé Eric Picard, maire d’Espalion et Francine Druon, adjointe.

Elle s’est rendue sur la tombe de la famille Monteil au cimetière d’Espalion. Après la sonnerie aux morts, jouée par le clairon du Souvenir français, et le dépôt d’une gerbe par la famille, l’hommage s’est poursuivi devant la stèle érigée à la mémoire du Maquis à Carmarans, sur la commune d’Estaing.

La délégation a rejoint Nathalie Couseran, maire d’Estaing, Philippe Brunet, premier adjoint, des élus des communes voisines, les porte-drapeaux d’associations d’anciens combattants et du Souvenir français, Jean-Louis Montarnal, maire adjoint de Bozouls et co-auteur, avec Jean-Louis Sénéjean, de la réédition du livre sur le Maquis Jean-Pierre, ainsi que de nombreux amis.

Sous la présidence du préfet, la cérémonie a été conduite par Jean-Louis Sénéjean, secrétaire des Anciens et Amis du Maquis Jean Pierre et président du comité du Souvenir français d’Estaing-Espalion.

Après l’hommage au drapeau rendu par le clairon, Jean-Louis Sénéjean a présenté l’action du Maquis Jean-Pierre et l’association, puis Nicole Schira, déléguée générale du Souvenir français pour l’Aveyron, Nathalie Couseran et le préfet ont pris la parole.

Une gerbe a été déposée au pied de la stèle. Après la sonnerie aux morts, un ténor a interprété La Marseillaise puis l’assistance a chanté le Chant des Partisans.

Pour clore la cérémonie, les autorités ont salué les porte-drapeaux et le clairon.