Luc-la-Primaube. Découverte du karaté Wado-Ryu avec Jean-Pierre Kolimaga

Le club Karaté Concept tiendra un stand lors de la journée Sport-Santé et Bien-être, organisé par la municipalité à l’espace animation de Luc, le samedi 9 septembre. Jean-Pierre Kolimaga, 6e DAN FFKDA, proposera aux enfants, ados et adultes, une initiation découverte pour le karatédo du style Wado-Ryu, ainsi qu’une initiation à l’Autodéfense ouvert à tout public. "En France le karaté Wado-Ryu est arrivé en 1963 avec le Maître Hiroo Mochizuki. Aujourd’hui, il y a plusieurs tendances. Personnellement, après avoir essayé toutes ces tendances au cours des 40 dernières années, ma préférence va sans hésitation vers le karaté Wado-Ryu "d’origine" celui de la famille Otsuka (Fondatrice de l’école). On est très loin du karaté sportif qui au bout du compte limite et dénature l’essence même du style Wado-Ryu en tant qu’art martial. Cependant, il en faut pour tous les goûts", précise Jean-Pierre Kolimaga.

Voici les horaires des cours de karaté Wado ryu et initiation à l’autodéfense Qi gong, tous dirigés par Jean-Pierre Kolimaga, qui ont lieu salle Terre des Hommes, à l’Espace St-Exupéry à La Primaube : Baby karaté (4/5 ans) le lundi de 17 h 30 à 18 h 15, Karaté enfants (dés 6ans) le lundi de 18 h 15 à 19 h et le mercredi de 18 h à19h, le Karaté (ados/adultes/vétérans) le lundi de 19hà 20 h et le mercredi de 19 h à 20 h 15, initiation à l’Autodéfense, Qi gong, développement personnel, méditation… (Tout public à partir de 12ans) le lundi de 20 h à 21 h. Plus amples informations, contact au 06 73 59 28 85.