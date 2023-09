Durenque. Des milliers de "festaïres" au rendez-vous

Les bénévoles du comité des fêtes peuvent être fiers du déroulement des festivités du 15 août, 2 000 personnes pour les "flagrants délires" et "Jimx" ; près de 1 000 au repas cochon à la broche. Toutes les activités ont rencontré un très grand succès et ont drainé la foule des grands jours. Si le comité a plus de 60 fêtes à son compteur, aujourd’hui les jeunes perpétuent ce rendez-vous incontournable coché sur le calendrier festif de la région et le rendez vous est déjà pris pour 2024. Les lampions sont éteints la vie paisible a repris ses droits mais que cette parenthèse festive fut belle.