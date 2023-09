Onet-le-Château. Escrime : demain, le CEOC fait sa rentrée avec des portes ouvertes

Pour le club d’escrime d’Onet le Château, l’heure de la rentrée a aussi sonné et la salle va de nouveau résonner des lames de fleuret. Ce mercredi 6 septembre, le club propose une opération "portes ouvertes" de 14 h à 18 heures, dans sa salle d’armes située au 53 route d’Espalion, pour accueillir les curieuses et curieux de l’escrime.

La saison écoulée s’était achevée dans la satisfaction générale, avec des résultats remarquables, victoires et podiums, places d’honneur, tout au long de la saison, avec Lise Valière notamment qui termine 6e au classement national de sa catégorie d’âge. Le résultat de la qualité des entraînements, du travail des escrimeurs, et d’une saine émulation au sein du groupe, dirigé par la Maître d’armes Luminita Gaitan.

Ces résultats devraient attirer de nouveaux pratiquants. Maître Luminita Gaitan propose des entraînements variés, adaptés selon le niveau et les âges, avec une première approche ludique et de découverte pour les plus jeunes et les nouveaux pratiquants, avant d’entrer progressivement dans le sportif. Mais la finalité est bien la compétition. Maître Gaitan se veut confiante : "Cette dernière saison a été exceptionnelle sur le plan sportif, sans doute une des meilleures depuis la création du club. Cela a donné un bel élan et beaucoup d’émulation. Les jeunes filles et garçons sont donc hypermotivés pour la saison à venir, et je sens une véritable dynamique. J’attends donc de nouvelles inscriptions, pour découvrir cette belle discipline, qu’est l’escrime".

Pour les curieux et débutants (à partir de 6 ans), le club propose 3 séances d’essais gratuites, avant l’inscription et l’équipement est fourni par le CEOC (tenue, masque, armes…). Le début des cours est programmé le vendredi 8 septembre, et les premières séances à partir du 12 septembre.

Infos pratiques

Contact : 06 74 63 15 08 ou maitre.gaitan@gmail.com ou sur internet (facebook, instagram…)

Entraînements et inscriptions : mardi de 17 h 30 à 19 h, mercredi de 14 h à 18 h, vendredi de 17 h 30 à 19 h 30.