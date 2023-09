Rentrée scolaire à Rodez : les écoles publiques de la ville en mode projets

Chacune des écoles de la ville propose à ses élèves un projet pédagogique, qui va du numérique en passant par l’anglais et la santé. Petit tour d’horizon.

Depuis quelques années, la municipalité a affiché sa volonté de voir chacune de ses huit écoles publiques développer une spécialité. Et cela s’accentue encore. " On donne une couleur pour rendre ces écoles plus attractives encore. Ces écoles font des choses bien, cela ne se sait pas vraiment, et par ce biais-là, on les invite aussi à communiquer " développe Fabienne Castagnos, adjointe en charge de l’éducation. Ainsi, ce lundi matin, les 1 300 écoliers qui vont retrouver leur école, vont aussi retrouver le projet pédagogique qui va avec. "Des projets qui ont été réfléchis en étroite collaboration avec la direction académique et les enseignants" souligne l’élue ruthénoise.

L’anglais à l’école Foch-Paraire

Déjà présent, le dispositif "Émile anglais" s’étend cette année au CE1. Découverte de la culture anglo-saxonne, organisation d’évènements liés (Halloween, Saint-Patrick…) avec la complicité de la cuisine centrale vont réjouir les enfants des cours élémentaires.

Ceux des cours moyens, eux, vont voir l’apprentissage de l’anglais se développer également dans les rendez-vous EPS, Musique et art visuel.

Objectif a terme, dans les années à venir : une école bilingue anglais avec des classes en immersion.

Le numérique à Cardaillac

L’école Cardaillac va porter un projet numérique avec pour objectif d’ici quelques années, de se voir attribuer un label pour usage responsable et citoyen du numérique. Pour ce faire, la Ville vient de renouveler le parc informatique et d’installer une classe mobile équipée de wifi et ordinateurs. L’école est également équipée de tablettes, tandis qu’un référent "numérique" sera nommé. Au cours de l’année, des projets seront également menés avec l’IUT et la Fab lab de la MJC avec, à terme également l’objectif de monter un projet robotique.

La santé à François-Mitterrand

L’école François-Mitterrand s’engage dans une démarche baptisée "École promotrice de santé". Comme son nom l’indique, ce projet vise à mener des démarches liées au bien-être des enfants. Éducation à l’alimentation et au goût, prévention sur les conduites addictives, éducation au secourisme et à la sécurité routière, éducation au développement durable, sont autant d’actions qui seront soutenues par la Ville. Là aussi, un label est dans l’optique de l’école : celui appelé "Edusanté".

Des projets à venir pour chaque école

Pour cette rentrée ce sont les principaux projets qui ont été évoqués. Mais chaque école est concernée. Ainsi, les maternelles de Saint-Félix développeront chant choral et occitan ; un projet de lutte contre le gaspillage alimentaire sera mené à l’école Jean-Albert Bessière avant d’être étendu à toutes les écoles de la ville ; la classe allophone est déménagée de l’école Flaugergues en grands travaux, vers celle de Ramadier ; et les projets d’orchestre à l’école se poursuivent aux écoles Ramadier et Gourgan.