Une décoration d’intérieur "dopaminée" pour voir la vie en couleurs

(ETX Daily Up) - Dur de faire sa rentrée après des semaines loin de la routine métro-boulot-dodo. Quoi de mieux que les couleurs vives et vitaminées pour échapper au blues. C'est là tout le principe du "dopamine decor", cette nouvelle tendance dans le domaine de la décoration d’intérieur et de l’art de vivre.

Après des années minimalistes en demi-teinte, l'heure est plus que jamais à la couleur. Vert, bleu, jaune, orange, jaune, rouge… Mais pas n'importe lequel : le Viva Magenta. Ce carmin aux tonalités profondes a été élu couleur de l’année 2023 par le Pantone Color Institute, qui fait autorité en la matière. Mais ce n’est pas le seul coloris à privilégier si vous voulez épouser la tendance "dopamine decor". En effet, cette dernière se caractérise par une explosion de couleurs aux tons joyeux, à la manière d’une toile de Marc Chagall.

Bien que le maximalisme soit à la mode depuis un certain temps déjà, le "dopamine decor" associe la profusion d’objets avec une abondance de couleurs. Ainsi, un canapé en velours bleu pétrole peut s’associer avec des coussins jaune vif et un tapis graphique, à dominance rose et prune. Le tout, dans une pièce dont les murs ont été habillés d’un papier peint graphique, pour apporter à l’ensemble une touche guillerette.





Car c’est là tout l’intérêt de la tendance "dopamine decor". Elle doit apporter une touche ludique à votre studio, appartement ou maison, tout en augmentant votre taux de dopamine. Aussi appelé hormone du bonheur, ce neurotransmetteur active différentes zones du cerveau impliquées dans le circuit de la récompense. Ce dernier gère naturellement nos désirs, nos plaisirs et nos émotions. Une décoration colorée pourrait améliorer le moral des personnes en proie au coup de blues de la rentrée, de la même façon qu’une garde-robe multichromatique.

Des couleurs pour voir la vie en rose

Quoi de mieux donc que les couleurs pour ne pas broyer du noir. Mais encore faut-il savoir les associer judicieusement. Si aucune étude scientifique n’a, à ce jour, fait le lien entre la décoration intérieure et l’humeur, une équipe de chercheurs internationale affirme que des teintes spécifiques suscitent des réponses émotionnelles précises chez ceux qui les contemplent. Le jaune, l’orange et le rose sont associés à des émotions positives comme la joie, le plaisir et l’amusement. Le rouge est plus polarisant : certains individus l’associent à l’amour et d’autres à la colère, comme on peut le lire dans une étude publiée en 2019 dans le Journal of Environmental Psychology.

C’est pourquoi des décorateurs d’intérieur conseillent de privilégier les nuances pâles ou neutres (blanc, beige, etc.) dans la chambre à coucher. Des couleurs plus éclatantes et chaudes risqueraient d’avoir un rôle excitant sur l’organisme, ce qui nuirait grandement à la qualité de votre sommeil.

Mais, comme le dit le proverbe, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Si vous tenez à avoir une chambre plus "pep’s", vous pouvez raviver un pan de mur avec une teinte plus vive ou optez pour des accessoires plus flamboyants. À en croire les adeptes de la tendance "dopamine decor", cela contribuera à votre bonheur. Les utilisateurs de TikTok en sont convaincus : le hashtag #dopaminedecor comptabilise plus de 70 millions de vues sur le réseau social, ce qui témoigne de l’intérêt d’une partie du grand public pour ce coup de boost coloré.