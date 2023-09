VIDEOS. Inondations spectaculaires en Espagne : deux morts et plusieurs disparus, les images de la région de Madrid dévastée

Les violents orages ont transformé les rues en torrent, au moins deux personnes ont perdu la vie en Espagne.

Des pluies torrentielles ont provoqué de fortes inondations dans le centre de l'Espagne, dimanche 3 septembre 2023 et aux premières heures de lundi, faisant deux morts et deux disparus et entraînant la fermeture de routes, de lignes de métro et de liaisons ferroviaires à grande vitesse, ont annoncé les autorités.

Dégâts considérables dans la région de Madrid en Espagne après les pluies torrentielles et inondations qui ont touché le pays. Deux personnes sont mortes et deux autres disparues #DANA pic.twitter.com/F73sFlogLO — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) September 4, 2023

\u26c8 Si la France profite d'un temps estival, la météo est très agitée en Espagne ! Images de Santa Bàrbara (sud de la Catalogne), touchée par de graves inondations. (via Cutxamandé) pic.twitter.com/CVna3IgAcI — Météo Express (@MeteoExpress) September 3, 2023

Des hélicoptères ont été envoyés pour secourir les habitants réfugiés sur leurs toits dans la région de Tolède, à une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest de Madrid, ont dit les services d'urgence. Des averses soudaines provoquées par de violents orages ont transformé les rues en torrents de boue emportant voitures et poubelles à Madrid, en Castille-La Manche, en Catalogne et dans la région de Valence. De la grêle est également tombée dans de nombreuses régions.

Deux personnes sont mortes dans la campagne entourant Tolède, a déclaré un porte-parole de la police. "Il a continué à pleuvoir et nous avons eu un peu peur, mais nous étions à l'intérieur, donc nous étions en sécurité", a déclaré Isabella Stewart, une missionnaire américaine vivant à Tolède, alors qu'elle montait dans un autocar. Un autre habitant de Tolède, Ruben Gonzalez, a déclaré : "J'habite à quatre pâtés de maisons et la pluie a été très violente. Tout est inondé. C'est de la folie".

Inondations massives dues à des pluies intenses dans la commune de Guadamur de la province de Tolède

Espagne \ud83c\uddea\ud83c\udde6 pic.twitter.com/Gb3Z21lFSW — Berger Florian (@galamiou) September 4, 2023

Plusieurs disparus, dont un homme et son fils

Dans la région de Madrid, les services d'urgence ont traité près de 1.200 incidents au cours de la nuit, tandis que les pompiers et la police recherchaient un homme dans la zone rurale d'Aldea del Fresno, au sud-ouest de Madrid, ont déclaré les services d'urgence.

L'homme a disparu avec son fils lorsque leur voiture a été entraînée dans la rivière Alberche à la suite d'une coulée provoquée par une crue soudaine. "Le mineur a été secouru après avoir grimpé à un arbre", a dit le service d'urgence de Madrid. Un homme de 84 ans a aussi disparu dans la région de Villamanta, à l'ouest de Madrid, après avoir été entraîné par des torrents d'eau et de boue.

\ud83c\udf0a L'#Espagne est confrontée à des #inondations dévastatrices. Il est tombé jusqu'à 100 mm de pluie en l'espace de 72 heures dans la région de Madrid, où deux personnes sont portées disparues, et d'importants dégâts sont constatés.

\u00a9 Vidéo priyathosh6447 pic.twitter.com/X5YQdz2udy — Météo-Contact (@MeteoContact) September 4, 2023

Plusieurs routes de la région de Madrid ont été fermées, des ponts ayant été détruits par les eaux débordant des berges. Les précipitations, bien qu'encore abondantes à certains endroits, devraient s'atténuer dans la journée de lundi. L'agence météorologique nationale a abaissé le niveau d'alerte à jaune, alors qu'il était orange et rouge dimanche.

Plusieurs lignes de métro ont été fermées dans le centre de Madrid tôt lundi. Le service a été rétabli dans la majeure partie de la ville au cours de la matinée et seules quelques stations près de la rivière Manzanares étaient encore fermées vers midi, a déclaré l'opérateur du métro de Madrid dans un communiqué. Certaines liaisons à grande vitesse entre Madrid et la région méridionale de l'Andalousie ont repris, mais les trains circulaient à des vitesses inférieures à la normale.