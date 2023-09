Avec les écopoints, c’est la révolution pour la collecte des déchets dans cette commune de l'Aveyron

Ces installations à La Foullade vont servir à optimiser la collecte et réduire la production de déchets sur le territoire.

Sur le papier, l’objectif viserait à faciliter la gestion des déchets. C’est ce que défendent les acteurs politiques d’Ouest Aveyron Communauté (OAC), la communauté de communes du territoire. Du côté des usagers, nantis de retours d’expérience pas toujours concluant dans des départements proches comme la Dordogne, une forme de scepticisme règne autour de la mise en place des écopoints, où se retrouveront des bornes de collectes afin de gérer les déchets du quotidien : ordures ménagères, emballages, papiers, cartons, verre.

Dans l’éditorial du petit fascicule explicatif, Michel Delpech président d’OAC, met chaque citoyen devant ses responsabilités : "Face à l’augmentation des coûts de traitement des déchets et face aux enjeux environnementaux, il est de la responsabilité de chaque citoyen de participer à cet effort", à savoir celui de réduire la production de déchets sur le territoire et en optimiser la collecte. Sur l’ensemble du territoire communautaire, et donc sur La Fouillade,

"En tout, d’ici la fin de cette année 2023, 270 écopoints seront mis en place, le prévisionnel moyen se situant autour d’un écopoint pour 100 habitants. L’implantation a été pensée en lien direct avec les élus et les services de chacune des communes "afin d’inscrire l’emplacement géographique dans le circuit de vie des habitants".

Cette réorganisation entraînera une adaptation de chacun. Les services d’OAC appuyant sur le fait qu’"à chacun de leurs déplacements du quotidien les habitants croiseront sur leur route un écopoint". Que ce soit quand on va faire ses "courses", qu’on se rend chez le médecin, ou encore qu’on conduise les enfants l’école.

Dans un premier temps, ces points de collecte se présenteront sous la forme de colonnes munies d’une pédale pour faciliter l’ouverture. Pour le tri sélectif, exit les sacs jaunes, la collecte s’effectuera en vrac. OAC fournissant des sacs cabas pour le tri dans chaque foyer (à retirer en mairie). Afin de réduire le poids des déchets non recyclables, ordures ménagères classiques ; il est recommandé d’opter pour le compostage, OAC fournissant des composteurs (aller sur le site internet pour commander le sien). Pour mémoire, un habitant d’Ouest Aveyron Communauté produit 230 kg d’ordures ménagères par an, dont 30 % de déchets alimentaires qui pourraient être compostés.

Dans un deuxième temps, d’ici trois quatre ans, un fonctionnement bien plus drastique concernera ce volet ordures ménagères en matière de coût. Le fonctionnement n’étant pas encore acté de manière définitive nous y reviendrons. La Fouillade bénéficiera de neuf écopoints situés tournée de Bor-et-Bar, Arcanhac, place des anciens combattants, parking médiathèque, parking école, Zone d’activités, parking du Lac, HLM Laudinie, et tournée lotissement des Saules.