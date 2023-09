Espalion. Cinéma en plein air : une première réussie !

Le cinéma en plein air, une première dans le village d’Alayrac ! Une cinquantaine de personnes ont assisté samedi soir, place de l’église à Alayrac, à la projection du film d’Alain Chabat "Astérix & Obélix : mission Cléopâtre". Une première réussie, organisée par le Comité d’animation d’Alayrac, en partenariat avec la Communauté de communes, le cinéma Rex, et le cinéma itinérant Mondes et Multitudes qui sillonne les routes de l’Aveyron avec ses toiles et ses projecteurs pour apporter le cinéma là où il n’y en a pas. Un pot amical, offert par le Comité d’animation a prolongé cette soirée qui en appelle certainement d’autres.