Cransac. Collège Jean-Jaurès : 131 élèves au départ

Au collège Jean-Jaurès de Cransac, les personnels ont effectué une prérentrée devançant ainsi les 131 élèves qui sont eux rentrés un peu plus tard. "Ils seront répartis sur huit classes, deux par niveaux d’étude" souligne l’adjoint Christophe Amiel qui gère l’établissement cransacois, qui est néanmoins placé sous la direction de Michel Mastropiéri principal du collège de Cransac et de Decazeville.

Christophe Amiel poursuit : "Je me félicite d’avoir tous les effectifs au complet. Cela que ce soit au niveau administratif, intendance, administratif, infirmier et pédagogique avec l’arrivée de neuf nouveaux professeurs, et un conseiller principal d’éducation qui est Guillaume Marty, et une nouvelle gestionnaire Christel Garcia. Les nouveaux enseignants sont en histoire Géographie Pauline Amari, et Bérengère Lacassagne. En français, Carine Simoes et Élisabeth Berthomes ; en arts plastiques, Vanessa Auclerc-Galland et Marie France Berton ; coordinatrice Ulis, Ophélie Ducros ; en mathématiques, Simon Racine et en cours d’Occitan, Isabelle Theron. Me Sauvan, enseignante de français, présente au collège durant 6 ans, a pris sa retraite".

Le principal adjoint Christophe Amiel a fait part quant à lui des projets pour l’année scolaire. Parmi eux figure la visite de l’Assemblée nationale pour les délégués de classe de 5e. Christophe Amiel a rebondi sur ces projets : "On évoquera aussi un séjour de ski pour les 4e et 3e, séjour natation pour les 6e, séjour à Najac pour des activités physiques de pleine nature, et un projet de commémoration du centenaire de la construction du collège de Cransac".