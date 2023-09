Le "ghosting", une pratique de plus en plus répandue dans le recrutement

(ETX Daily Up) - Les chercheurs d'emploi se plaignent souvent que les recruteurs ne donnent pas suite au processus d'embauche, sans les tenir informés de leur décision. Mais dans un marché du travail où les candidats sont en position de force, ces derniers adoptent de plus en plus le même comportement et mettent fin à tout échange de façon abrupte.

Cette pratique porte le nom de "ghosting" ("fantomisation", en français). Elle est répandue sur les sites et les applications de rencontre, où certains célibataires cessent soudainement tout échange sans prévenir le ou les personnes avec qui ils conversaient. Un manque de considération qui s’est désormais frayé un chemin dans le monde de l’embauche. Quelque 57% des chercheurs d’emploi ont déjà cessé de répondre à un recruteur, selon une enquête* menée par OpinionWay pour Indeed.

La plupart des candidats adeptes du "ghosting" rompent brutalement tout contact parce qu’ils ne souhaitent pas aller plus loin dans le processus de recrutement, ou qu’ils ont reçu une autre proposition plus alléchante. Mais 55% des répondants en quête d’un nouveau poste le font parce que le recruteur ne répondait pas à certaines questions primordiales à leurs yeux, comme, par exemple, le montant de la rémunération proposée ou le rythme de télétravail accordé au sein de l’entreprise. Ils n’auraient pas "ghosté" leur interlocuteur si celui-ci avait joué la carte de la transparence dans l’offre d’emploi qu’il a rédigé. Pour cause, 47% des chercheurs d’emploi estiment que les annonces de recrutement sont incomplètes et qu’elles ne fournissent pas toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension du poste à pourvoir, comme l’a révélé un précédent sondage OpinionWay/Indeed.

Le ghosteur ghosté

Les candidats ne sont toutefois pas les seuls à disparaître, du jour au lendemain, de la circulation. Les entreprises et les cabinets de recrutement ont, eux aussi, parfois recours à cette pratique aussi déstabilisante que décourageante. Dans les faits, 57% des professionnels des ressources humaines avouent avoir déjà "ghosté" au moins une fois un candidat alors qu’ils avaient commencé à échanger avec lui dans le cadre d’une potentielle embauche. Pire encore, 47% confient l’avoir fait plusieurs fois. Par manque de temps, sans doute, ou alors par habitude. En effet, 12% des candidats disent avoir été "ghostés" par des recruteurs à de nombreuses reprises. De quoi les décourager dans leur recherche d’emploi d’après Eric Gras, spécialiste du marché de l’emploi chez Indeed en France. "Tout comme les chercheurs d’emploi, les recruteurs prennent des risques en interrompant brutalement la communication avec les candidats à un poste. Ils compromettent non seulement la façon dont ils sont perçus, mais ternissent également l’image et la marque employeur de leur entreprise, ce qui a des conséquences potentiellement néfastes. Le bouche-à-oreille a pris de l’ampleur grâce à internet et aux outils numériques : candidats et salariés disposent désormais de plateformes pour noter les entreprises et partager leurs retours d’expériences", explique-t-il dans un communiqué. Il est donc primordial de maintenir le contact entre recruteurs et candidats à l’emploi, même si le processus d’embauche s’avère infructueux. Cette marque de respect sera fortement appréciée des deux parties et évitera tout malentendu ou non-dit. *Ce sondage a été réalisé par OpinionWay pour Indeed auprès de 637 chercheurs d’emploi et 547 recruteurs en juin 2023.