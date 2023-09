Rentrée scolaire à Espalion : Saint-Michel et Saint-Hilarian ont des projets plein les cartables

Deux projets pédagogiques ont déjà été lancés, dont un en rapport avec les Jeux Olympiques 2024.

Marie-Hélène Thomas a débuté en tant que directrice des deux établissements, Saint-Michel et Saint-Hilarian. Lundi 4 septembre 2023, elle accueillait 63 élèves en maternelle, tandis que Saint Hilarian comptait 107 élèves en primaire.

Deux nouvelles enseignantes ont rejoint Saint-Hilarian, Marie-Aimée Lamothe en CE2 et Jennifer Sarda pour le CM1, et à Saint-Michel, Pauline Inize a pris le poste d’Atsem (agent territorial spécialisé en école maternelle) en remplacement de Marie-Thérèse, partie à la retraite. Un nouvel intendant Frédéric Mouysset a intégré l’ensemble scolaire Immaculée Conception.

Des projets liés aux JO 2024

Deux projets pédagogiques ont été commencés : un en collaboration avec l’Immaculée Conception, axé sur "Révéler les talents et avoir un regard sur chacun", abordant le travail, le bien-être à l’école et préparer les élèves à leur avenir.

Les écoles Saint-Michel et Saint-Hilarian développent également leur propre projet, "S’évader entre terres et mers", lié aux Jeux Olympiques 2 024 avec un tour du monde virtuel. Enfin, des travaux de réhabilitation ont amélioré le self des primaires. Cette rentrée promet une année d’apprentissage, d’exploration pour toute la communauté éducative.