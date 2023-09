CARTES. Canicule et orages : 48 départements en vigilance jaune, les températures vont encore dépasser les 30 °C ce jeudi

La vigilance jaune canicule continue de s'étendre en France. Météo France place 45 départements en alerte pour la journée de jeudi 7 septembre. Le thermomètre va dépasser les 30 °C au nord comme au sud.

La journée de ce jeudi 7 septembre 2023 sera encore placée sous le signe de la chaleur. Et de la canicule pour 45 départements que Météo France place en vigilance jaune.

Seine-Maritime

Calvados

Manche

Ille-et-Vilaine

Mayenne

Sarthe

Orne

Eur-et-Loire

Yvelines

Essonne

Val-d'Oise

Eure

Paris

Seine-et-Marne

Loiret

Yonne

Côte-d’Or

Jura

Ain

Saône-et-Loire

Rhône

Loire

Allier

Puy-de-Dôme

Nièvre

Cher

Indre

Loir-et-Cher

Vienne

Haute-Vienne

Charente

Deux-Sèvres

Vendée

Loire-Atlantique

Maine-et-Loire

Charente-Maritime

Gironde

Dordogne

Lot-et-Garonne

45 départements en alerte canicule. Document - Météo France

Deux en Occitanie

Deux départements figurent en région Occitanie : il s'agit du Lot et du Tarn-et-Garonne.

Selon les prévisionnistes, "le ciel devrait rester très lumineux et souvent bien ensoleillé en général sur la France. Quelques brumes sont possibles sur le Nord-Pas-de Calais en tout début de journée. Sur l'ouest du pays, le voile de nuage est plus épais. Quelques averses localisées se déclenchent sur les Pyrénées en cours d'après-midi. Le vent d'autan ne souffle plus que sur les hauteurs du Tarn".

Vers une vigilance orange ?

Comme l'indique Météo France, "la prolongation des fortes chaleurs avec un tel niveau d'intensité pourrait nécessiter une aggravation du niveau de vigilance "canicule" pour certains départements du nord du Pays".

Trois départements en vigilance jaune orages

Les Côtes d'Armor, le Morbihan et le Finistère eux, sont placés, en vigilance jaune orages.

Trois départements en alerte orages. Document - Météo France

Quelles témpératures ?

Voici les températures maximales prévues : Brest : 30 °C ; Paris : 33 °C ; Lyon : 35 °C ; Biarritz : 32 °C ; Cherbourg : 25 °C ; Tours : 35 °C ; Clermont-Ferrand : 34 °C ; Perpignan : 29 °C ; Rennes : 34° C ; Nancy : 30 °C ; Limoges : 34 °C ;

Marseille : 31 °C ; Nantes : 34 °C ; Strasbourg : 30 °C ; Bordeaux : 35 °C ; Nice : 28 °C ; Lille : 31 °C ; Dijon : 34 °C ; Toulouse : 33 °C ; Ajaccio : 28 °C.