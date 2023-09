En novembre 2022, Centre Presse Aveyron dévoilait l'histoire d'un veau aveyronnais né avec six pattes sur une exploitation de Saint-Geniez-d'Olt, et interviewait la vétérinaire qui a opéré avec succès le bovin. Un an après sa naissance, l'animal refait parler de lui. Des défenseurs de la cause animale se mobilisent pour le sauver de l'abattoir.