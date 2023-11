Après l'incroyable histoire de Sixtine en Aveyron, un nouveau veau à six pattes est né en Occitanie

Le phénomène rarissime touche deux fois l'Occitanie en l'espace d'un an, un veau est né avec quatre pattes arrières dans les Hautes-Pyrénées.

C'est la deuxième fois, en un peu plus d'un an, qu'un drôle de veau naît en Occitanie, même si l'histoire s'est moins bien terminée cette fois-ci. Une vache a mis au monde un veau à six pattes dans une ferme de Barbazan-Dessus, dans les Hautes-Pyrénées, mais le jeune animal n'a pas survécu.

"Le vétérinaire n'avait jamais vu ça", a témoigné le fermier Joël Lacassagne à nos confrères de La Dépêche du Midi. Le veau possédait deux pattes à l'avant et quatre à l'arrière. Malhreureusement, malgré les efforts de la ferme et du vétérinaire, il est décédé ce lundi 13 novembre 2023. "On a essayé de le faire téter, sans succès".

La belle histoire de Sixtine en Aveyron

Un an plus tôt, une étrange naissance a été constatée en Aveyron. Nommé Sixtine, le veau avait été mis au monde avec deux pattes à l'avant, deux pattes à l'arrière... et deux pattes au niveau d'une omoplate !

Né en août 2022 dans une exploitation agricole de Saint-Geniez-d'Olt, l'animal avait été opéré avec succès à la clinique du Causse à l'Aubrac par le docteur Judith Badelon. "Il y a deux hypothèses principales. Soit, c'est dû à une mauvaise séparation de jumeaux pendant la gestation. Soit, à une fusion loupée de jumeaux pendant la gestation", exliquait la professionnelle à Centre Presse Aveyron. Cette malformation concernerait 1 bovin sur 25 000.

La simple naissance de Sixtine avait suscité beaucoup d'attention, mais la jeune femelle de race limousine était revenue au premier plan lorsqu'il avait été révélé qu'elle était destinée à l'abattoir. Plusieurs associations de défense animal étaient montées au créneau, dont 30 millions d'amis, la Fondation Bardot ou Oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir.

L'éleveur, au coeur de cette emballement médiatique, avait accepté que Sixtine soit rachetée par l'association Oaba. Elle vit désormais dans une nouvelle demeure en Isère pour écouler des jours heureux.