Visite de Charles III en septembre : où se rendra le roi d'Angleterre pendant ses trois jours en France ?

La visite en France du roi Charles III était prévue en mars 2023 mais avait été reportée en raison des manifestations contre la réforme des retraites.

La visite d'Etat en France du roi Charles d'Angleterre, reportée en mars à cause de manifestations contre la réforme des retraites, est destinée à relancer une relation franco-britannique mise à mal après le Brexit, selon des responsables britanniques. Le roi Charles III et la reine Camilla doivent arriver mercredi 20 septembre 2023 à Paris pour une visite de trois jours qui verra le successeur d'Elisabeth II s'adresser au Sénat et assister à un repas au Château de Versailles avant un passage à Bordeaux (Gironde).

La visite, initialement prévue en mars avant d'être reportée à cause des manifestations contre la réforme des retraites, devait être le premier voyage officiel de Charles III en tant que monarque, après la mort de sa mère, la reine Elisabeth II. Cette visite en France est présentée comme une étape symbolique après des années de relations distendues par les conséquences du vote pour le Brexit en 2016 et les tensions autour des droits de pêche et du sort des migrants qui traversent la Manche depuis la France.

Le programme de la visite du roi

La relation franco-britannique est "en constante amélioration" depuis mars et la rencontre entre le Premier ministre Rishi Sunak et le président Emmanuel Macron, observe un fonctionnaire du ministère britannique des Affaires étrangères. "La vitesse avec laquelle nous avons pu reprogrammer cette visite, grâce à beaucoup de flexibilité des deux parties, témoigne, je pense, de l'importance attribuée à cette visite", a affirmé le responsable britannique, sous couvert d'anonymat.

Même son de cloche, côté français. "Cette visite constitue un honneur fait à la France et illustre la profondeur des liens historiques qui unissent nos deux pays", écrit l'Elysée dans un communiqué de presse. Le couple royal assistera avec Emmanuel et Brigitte Macron à une cérémonie sur la tombe du Soldat inconnu sous l'Arc de triomphe avant un entretien bilatéral à l'Elysée et une réception sur le thème de la biodiversité.

Charles III doit aussi prononcer un discours au Sénat devant les parlementaires français - une première pour un monarque britannique - et rencontrer des personnalités sportives en marge de la Coupe du monde de rugby qui débute vendredi et alors que Paris doit accueillir les Jeux Olympiques l'été prochain. Enfin, le roi Charles III visitera la ville de Bordeaux pour discuter du sujet des feux de forêt qui avait ravagé une partie du département l'été dernier.