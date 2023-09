Football : l'ancien Ruthénois Pierre Bardy rebondit à Krasava, à Chypre

L'ancien capitaine du Raf en Ligue 2 s'entraînait depuis la mi-juillet avec Onet (N3) en attente de rebondir dans un nouveau club. C'est chose faite depuis mardi 5 septembre. Il était déjà à Chypre la saison dernière, mais il s'est engagé avec un club de deuxième division, cette fois.

Il avait rejoint l'Olympiakos Nicosie en D1 Chypriote, il y a quasiment un an, pour un nouveau challenge. Après une relégation avec son club et la fin de son contrat, l'ancienne coqueluche de Paul-Lignon et des supporters ruthénois a rebondi mardi 5 septembre en signant avec une formation de D2 toujours dans le même pays.

"L'ambition est de rejoindre la D1. J'ai signé au Krasava FC, mardi, pour une année. Je tenais à remercier énormément le club d'Onet et son coach Yoan Boscus pour m’avoir permis de faire la préparation d'avant-saison avec eux et Bob d'E-Motion pour la prépa individuelle. L'ambition du club est de monter en D1", a précisé l'ancien défenseur sang et or.

Après Llort à Angoulême (N2) et donc Bardy à Krasava, il ne reste qu'Amir Adouyev en recherche d'un nouveau club au sein de l'OCF.