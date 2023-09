Espalion. Le club présente une année riche en activités

L’Assemblée Générale annuelle du club de gym espalionnais a réuni une soixantaine de membres, dans la salle de la gare.

C’est en présence d’Abder Bouchentouf, adjoint au maire, que la présidente Brigitte Bonnaterre, a accueilli les anciens adhérents tout comme les nouveaux venus du club de gym qui s’est réuni en assemblée générale, dernièrement.

A noter que les cours de gymnastique reprendront le lundi 11 septembre, tandis que les séances d’aqua gym débuteront le jeudi 14 septembre. Les cours de gymnastiques seront assurés par les mêmes professeurs, Sophie Nicolas et Stéphane Fixes.

La présidente a présenté à l’assemblée, Aadam Viidalepp, qui prendra en charge les cours d’aquagym, remplaçant ainsi Cindy Hugonenc qui a choisi de se rapprocher de sa famille du côté d’Albi.

La trésorière du club, Évelyne Poujouly, a présenté un bilan financier équilibré, approuvé à l’unanimité par les membres présents.

Moment fort avec les Martagons

La présidente a fait part du succès de la représentation de la troupe des Martagons avec pas moins de 266 entrées à la salle des fêtes de Saint-Côme, en février dernier. Fort de ce succès, le club a annoncé le renouvellement de l’organisation d’une soirée théâtrale en collaboration avec les Martagons.

Bureau reconduit

Le bureau actuel a été reconduit pour l’année 2023-2024, avec Brigitte Bonnaterre à la présidence, Hélène Daude au poste de secrétaire et Évelyne Poujouly en tant que trésorière. L’association compte actuellement 115 membres inscrits.

En conclusion, le bilan de l’année 2022-2023 est positif, ce qui permet de maintenir les tarifs d’inscription inchangés pour la prochaine saison.

La présidente a insisté sur l’importance pour les adhérents de lire attentivement les courriels envoyés par l’association afin de rester informés des événements et des activités à venir. L’Assemblée générale s’est conclue par la collecte des inscriptions et un moment de convivialité autour d’un verre et de la traditionnelle fouace.

Le Club de gym espalionnais se prépare ainsi à une nouvelle saison riche en activités et en bien-être.

Pour tout renseignement, téléphonez directement au 06 81 64 12 14