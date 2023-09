Decazeville. Le pub "Le Charbon" reprend du service

Vendredi, premier jour de la fête à Decazeville, marquera la réouverture du pub "Le Charbon", fermé depuis janvier, situé en haut de la rue Cayrade.

La société HM Construction de Dorian Henry a racheté les locaux, puis refait la décoration et l’éclairage.

Un nouveau gérant, Thierry Méano, a également été choisi. Il sera accompagné par Marvyn derrière le bar. Vendredi le groupe KB Kiss, puis le DJ Fab animeront cette première soirée.

Samedi, une soirée cubaine est également organisée.

Le reste de l’année, le bar sera ouvert tous les jours, de 7 heures à 22 heures et jusqu’à 2 heures du matin le vendredi, samedi et dimanche. "Il y aura des animations tous les week-ends avec des DJ et aussi des concerts", précise le propriétaire.