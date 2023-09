La Fouillade. Le yoga en mode découverte

Formée à la discipline, Caty Drevet enseigne le yoga dans le cadre du club de gym fouilladais.

Elle donne des cours de base selon la méthode Iyengar le lundi de 17 heures à 18 h 30 et 19 heures à 20 h 30 ainsi que le vendredi de 18 heures à 19 h 30. Elle propose également une approche des cours Shantyoga, le vendredi de 16 h à 17 h 30. Pour tout renseignement, 06 78 08 52 51.

Les tarifs pour les cours de yoga seul sont, pour un cours hebdomadaire, de 190 € par an, et pour deux cours par semaine, de 250 € par an. Il est aussi possible d’accéder à tous les cours plus un cours de yoga pour 210 € par an, ou à tous les cours du club de gym, avec en plus deux cours de yoga, pour 270 € par an. Deux séances d’essai gratuites sont proposées aux nouveaux adhérents.