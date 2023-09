Onet-le-Château. Les adeptes du ballon orange fin prêts pour la reprise

Le club de basket cher à Nadine Fronzes, sa présidente, sera présent dimanche à l’Athyrium.

La rentrée est là et les basketteurs du club d’Onet Basket ont ressorti les ballons pour une nouvelle saison. Voici les horaires d’entraînement de chaque catégorie, qui se dérouleront comme chaque année au gymnase des Albatros : pour les années 2015 à 2018, le mardi de 18 h 30 à 20 h, pour les années 2011 à 2014, le mercredi de 16 h à 17 h 30, pour 2009 à 2010, le mercredi de 17 h 30 à 19 h, pour 2004 à 2008, le mercredi de 19 h à 20 h 45 et pour les filles et garçons seniors de 20 h 45 à 22 h 30. De nouveaux créneaux pourront être créés, en fonction des inscriptions.

Les responsables du club vous attendent avec toutes celles et ceux qui seraient intéressés pour jouer au ballon orange durant tout le mois, les mardis de 18 h 30 à 20 heures et le mercredi après-midi. Durant cette même période, vous pourrez profiter d’entraînements gratuits qui vous permettront de voir si ce sport vous convient. D’autre part, le club sera présent à l’Athyrium ce dimanche de 13 h 30 à 17 heures, pour participer à la fête du sport, petits et grands y seront les bienvenus !

Contact : 06 84 19 20 44.