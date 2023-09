Flavin. Les chasseurs visent l’ouverture

L’assemblée générale de la société communale de chasse s’est déroulée en présence de Serge Gely, maire-adjoint et représentant le maire. Le compte rendu financier fait apparaître un résultat positif ainsi que le projet de budget, qui ont été approuvés à l’unanimité.

Ce sont 200 perdreaux qui seront répartis sur les terrains en cours de saison ainsi que 100 faisans.

Les piégeurs font toujours un travail de terrain, ce qui leur a permis de capturer 46 renards ajoutés à 1 martre, 5 ragondins et 10 becs droits.

Les membres du conseil d’administration renouvelables ont été réélus à l’unanimité pour 3 ans. Claude Miral, membre du CA depuis 1988 n’a pas souhaité se représenter pour raison personnelle mais restera disponible pour les diverses activités de l’association.

Les jours de chasse seront les dimanches, mercredis et jours fériés du 11 septembre au 1er janvier, plus le lundi de l’ouverture, le samedi étant réservé aux battues grand gibier et pour des raisons de sécurité, toutes chasses au petit gibier seront interdites.

Les prix des cartes : propriétaire : 60 € ; résident : 90 € ; propriétaire non-chasseur cédée : 120 € ; actionnaire : 180 € ; carte annuelle, spécifique grand gibier : 60 € ; journalière : 10 € (délivrées à compter du 1er octobre).

La vente des cartes de chasse se fera le vendredi 8 septembre de 15 h à 19 h à la Maison de la Chasse aux Bastries. Chaque chasseur devra fournir la partie "timbre vote" de son permis ainsi que l’attestation justificative de l’assurance "responsabilité civile chasse", lors de la demande de renouvellement de sa carte de membre.