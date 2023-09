Villecomtal. Randonnée et… choux farcis au menu !

Une vingtaine de personnes étaient au départ de la dernière randonnée en date. Le groupe était constitué par les marcheurs du club local auxquels s’étaient joints des amis venus de Carmaux, Castres et Sébazac.

Après la traversée du village sous la conduite de Jean-Claude, direction Le Mas, Le Théron, La Borde, étape à Polissal, connu pour le site de la cascade mais aussi comme lieu de rencontre des trois cantons, Lot et Dourdou pour la commune de Saint-Félix-de-Lunel, Lot et Truyère pour Villecomtal et Vallon pour Mouret. Après Paboutiès, arrêt à La Borie où les marcheurs ont eu du mal à voir le faible débit de la cascade de Polissal, avant l’arrivée au Coudol et l’accueil chaleureux chez Lily et Alain.

Au menu, kir ou ratafia de Michel, le voisin, melon, pâté, choux farcis préparés par Patrick et très appréciés par l’ensemble des participants, fruits, gâteau à la broche de Marie-Thérèse originaire de la ferme voisine, et café. Après le repas et quelques blagues et chansons, les amateurs de pétanque ont pu pratiquer leur sport favori et les autres participer à des discussions conviviales. En fin d’après midi, descente sur Villecomtal après un périple de près de 15 kilomètres. Très belle journée dans une bonne ambiance favorisée par un temps idéal. Prochains rendez-vous pour une nouvelle édition en août 2024.