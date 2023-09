Rignac. Rentrée sereine au collège Jeanne-d’Arc

Avec 162 élèves répartis sur huit classes dont 36 en 6e et un agrandissement des locaux et de la cour, le collège Jeanne-d’Arc effectue une rentrée sereine.

"Des locaux agréables, fonctionnels, rénovés et même en partie neufs et des équipements en adéquation avec les besoins des enseignants et des éducateurs, une vaste cour avec des espaces verts et un centre équestre en son centre, tout est mis en œuvre pour que les élèves se sentent bien dans leur collège."

La directrice Anne-Marie Prunet ne s’arrête pas aux locaux : " Il y a avant toute l’équipe, une équipe très dynamique et investie, sans cesse en démarche d’innovation, afin que chaque élève fasse de son mieux pour réussir à s’orienter en fin de 3e, vers la scolarité de son choix."

C’est ainsi que cette année, en 6e une heure hebdomadaire sera dédiée à l’éducation aux médias et à l’information et une heure à la connaissance de l’ordinateur et de l’informatique. Cette heure d’informatique est également offerte aux élèves des classes de 5e pour accompagner au mieux le déploiement des ordinateurs qui va être effectué, à l’automne, par le conseil départemental auprès de tous les élèves aveyronnais de 5e.

Le collège met également l’accent sur les langues, avec l’anglais et l’espagnol dès la 6e et, pour les volontaires le club Cambridge afin de passer à chaque fin d’année scolaire les qualifications reconnues internationalement. Outre le cours de latin accessible de la 5e à la 3e, les élèves volontaires peuvent aussi suivre en 4e les cours du Brevet d’initiation à l’aéronautique donnés par Michel Demeusy, instructeur de pilotes. Le collège propose également des ateliers le vendredi après-midi, deux heures consacrées à leur choix, un choix qui peut changer en cours d’année : club théâtre, équitation, arts plastiques, musique, sports ou devoirs faits… : "Une équipe qui porte un riche projet pédagogique tout en étant très attentive au bien-être de chaque élève… Une préoccupation partagée par tous les adultes travaillant dans le collège qui pose un cadre où respect et politesse s’imposent", a conclu la directrice.