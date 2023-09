Sénergues. Un repas convivial pour réunir les habitants dans la bonne humeur

Les habitants du lotissement les Landes et Furgatières, se sont retrouvés, récemment, pour le traditionnel repas de quartier.

Après plusieurs annulations à cause d’une météo capricieuse les convives ont pu se réunir et partager un moment de convivialité autour d’un apéritif puis un délicieux repas préparé par les habitants. C’est dans la joie et la bonne humeur que s’est déroulée la soirée.

Les participants ont été remerciés pour la réussite de cette soirée et à Pascal Boscus, président du club de quilles, d’avoir mis à disposition le local pour préparer le repas. Le rendez-vous est pris pour 2024 pour la 5e édition.