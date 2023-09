Aveyron : après la rentrée des classes, de nombreuses animations sont au programme, ce week-end

Voici une liste non exhaustive d'idées de sorties pour ce vendredi 8 septembre, samedi 9 septembre et dimanche 10 septembre dans le département.

Vendredi 8 septembre

Baraqueville.

- Fête de Lax : marché gourmand, retransmission du match de rugby France - Nouvelle-Zélande, concert de « la Déryve », Lax.

Bozouls.

- Visite du village en petit train, à 10 heures, à 11 heures, à 14 h 30, à 15 h 30, à 16 h 30 et à 17 h 30.

Capdenac-Gare.

- Expositions de Pierre Reverdy (poète) et de René Rigal (sculpteur sur bois), au Loft courants d’art.

Clairvaux-d’Aveyron.

- Concours de pétanque.

Conques.

- Conférence donnée par Louis Causse et Pierre Lançon sur la restauration de l’abbatiale, à 18 h 30.

Decazeville.

- Fête ; animations musicales dans divers cafés, fête foraine.

Entraygues-sur-Truyère.

- La fête du vin à Entraygues : diffusion du match de rugby France - Nouvelle-Zélande, buvette sur place, près du stade.

Goutrens.

- Concours de belote des écoles, à 20 h 45. à la salle des fêtes.

Lacroix-Barrez.

- Ouverture du château de Valon, de 14 h 30 à 18 h 30.

Laissac.

- Apéro-concert animé par la fanfare "l’Écho des Avens" à 19 heures ; 21 h 15, retransmission du match d’ouverture de la Coupe du monde de rugby ; 22 h 45, concert avec le groupe "Sors tes couverts", au gymnase.

Naucelle.

- Exposition invitée des Cauhapés, Melie et Bernat, fille et père.

Olemps.

- Soirée théâtrale avec "la compagnie des cinq jasmins", à 20 h 45, à la salle 777.

Onet-le-Château.

- Braderie de l’APF France handicap, de 9 heures à 17 heures.

- Manifestation "Anim & Vous" ; projection du match de rugby France - All Blacks, à 21 h 15, au Krill.

Réquista.

- Fête à Lebous ; 20 heures, repas ; bal avec François Xavier.

Rieupeyroux.

- Festival de cinéma des Rencontres à la campagne, au cinéma et au gymnase.

Rodez.

- Brocante estivale, de 8 heures à 17 heures.

Salles-la-Source.

- Ouverture de l’église Saint-Paul, de 10 heures à 18 heures.

Sébazac-Concourès.

- Fête des associations, à 16 h 45. à l’espace de la Doline.

Samedi 9 septembre

Agen-d’Aveyron.

- Portes ouvertes à la ferme à partir de 10 heures ; 15 heures, marché des producteurs locaux ; 19 heures, apéritif, à la ferme.

Baraqueville.

- Fête de Lax : concert avec les groupes "On nait pas bon mais on s’marre", "Sangria Gratuite" et "Motel",

Bozouls.

- Visite du village en petit train, à 10 heures, à 11 heures, à 14 h 30, à 15 h 30, à 16 h 30 et à 17 h 30.

Brommat.

- Concours de belote, à 20 h 30. à la salle des fêtes.

Capdenac-Gare.

- Expositions de Pierre Reverdy (poète) et de René Rigal (sculpteur sur bois), au Loft courants d’art.

Clairvaux-d’Aveyron.

- Visite commentée : 10 heures, visite de l’église romane, des ruelles et présentation de la tour ; 11 heures, visite de vieilles caves familiales chez un vigneron, inscription au 05 65 72 85 00, à 9 h 45, place de la mairie.

Cransac.

- Atelier couleurs et encres végétales, de 14 h 30 à 16 h 30.

- Concert de Louis Baudel, à 21 heures, à la salle d’accueil.

Decazeville.

- Fête ; animations avec divers groupes ; fête foraine, 22 heures, bal avec Podium Équinoxe.

Entraygues-sur-Truyère.

- La fête du vin : apéritif et assiette vigneronne animé par la banda de Marcillac, à 19 h 30.

Gabriac.

- Fête : 20 heures, apéro-concert animé par le groupe Anka ; 22 h 30 bal avec Pepitox.

Estaing.

- Médiévales ; 10 h, marché médiéval ; 12 h, défilé ; 15 h, spectacles au jardin des Dames ; concert à l'église ; 19 h, banquet

Lacroix-Barrez.

- Ouverture du château de Valon, de 14 h 30 à 18 h 30.

Luc.

- Concert de la chorale "La croche chœur" d’Annemasse et des Troubadours du Rouergue, à 20 h 30, à l’église de La Primaube.

- Journée sport, santé et bien-être : initiation et démonstration d’activités, de 10 heures à 22 heures, à l’espace animation.

Naucelle.

- Exposition invitée des Cauhapés, Melie et Bernat, fille et père.

Onet-le-Château.

- Braderie de l’APF France handicap, de 9 heures à 17 heures.

- Manifestation "Anim & Vous" ; découverte des associations culturelles et sociales, de 10 heures à 17 heures, au stade Stégaurach et au patio-centre social.

Réquista.

- Brocante et vide-greniers.

- Fête à Lebous ; 15 heures, randonnée pédestre ; concours de pétanque ; 19 heures, apéro concert avec "Duo à Deux" ; 21 heures, bodéga ; animation avec Podium Équinoxe.

- Foire à la brocante-vide-greniers ; bourse d’échange ; exposition voitures et motos anciennes,

- L’Auto rétro aveyronnais : 9 heures, accueil et remise du road book ; 10 h 30 départ de la promenade ; 18 h 30, retour, à 9 heures.

Rieupeyroux.

- Festival de cinéma des Rencontres à la campagne, au cinéma et au gymnase.

Rignac.

- Loto de l'association "badminton Carmaux", 21 h, à la salle Rignac

- Lotos associatifs

Rodez.

- Exposition des peintures de Gérard Alvarez, à la galerie Réplique.

Sainte-Juliette-sur-Viaur.

- 15 heures, jeux pour enfants ; 20 heures, marché gourmand de producteurs animé par "Dézakorléon", "Les idiots et Eriba Sound".

Saint-Géniez-d'Olt.

- Forum des associations, de 9 h à 13 h, sur le court-haut

Salles-la-Source.

- Ouverture de l’église Saint-Paul, de 10 heures à 18 heures.

- Marché gourmand, sur la place du Griffoul.

La Salvetat-Peyralès.

- Fête de la Riviaur : animations, randonnées, repas, ateliers, concert, à l’aire de La Roque.

Ségur.

- Concert guitare-violon avec Marie Rabati et sa sœur Roxanne, à 17 heures, à l’église de Saint-Agnan.

Vabre-Tizac.

- Concert chez Piccolo, à 20 heures, Chez Piccolo.

Villefranche-de-Panat.

- Le Lévézou fête sa biodiversité : ateliers, animations, balades, concours photo, spectacle « touche pas à ma planète », food-trucks, à 14 heures, à la salle des fêtes.

Villefranche-de-Rouergue.

- Spectacle de danse contemporaine "Mon silence hurle" sur le thème des violences conjugales, à 20 heures, au théâtre.

Dimanche 10 septembre

Baraqueville.

- Marché aux puces, de 7 heures à 13 heures, espace Raymond-Lacombe (couvert).

- Fête de Lax : déjeuner tête de veau-tripous ; concours de pétanque ; jeux pour enfants ; apéro-grillades,

Bozouls.

- Visite du village en petit train, à 10 heures, à 11 heures, à 14 h 30, à 15 h 30, à 16 h 30 et à 17 h 30.

Capdenac-Gare.

- Expositions de Pierre Reverdy (poète) et de René Rigal (sculpteur sur bois), au Loft courants d’art.

Decazeville.

- Balade botanique et repas partagé, de 9 h 30 à 16 h 30. au nouvel espace d’échanges "Les Établies", route de Saint-Roch.

- Fête ; spectacle avec différents groupes ; fête foraine,

Druelle.

- Visite au prieuré du Sauvage, de 14 heures à 18 h 30.

Entraygues-sur-Truyère.

- La fête du vin : randonnées et repas, à 8 h 30.

Estaing.

- Médiévales ; 10 h, marché médiéval ; 12 h, défilé ; animations diverses

Gabriac.

- Fête : vide-grenier ; 15 heures, Olympiades ; 16 heures, Thé dansant animé par Sylvie Nauges ; 20 heures, repas dansant.

Golinhac.

- Vide-greniers, de 8 heures à 18 heures.

Lacalm.

- Chants avec la troupe des chanteurs d’Olt, à 15 h 30. à la salle des fêtes.

Lacroix-Barrez.

- Ouverture du château de Valon, de 14 h 30 à 18 h 30.

Lédergues.

- Spectacle équestre ; 15 h 30, aux Ecuries de Lestourade.

Le Monastère.

- Vide-greniers, de 9 heures à 17 heures, à Combelles.

Montézic.

- Randonnée pédestre pour la maladie de Huntington : 13 h 30 inscription ; 14 heures, départ et goûter, à 13 h 30, à la salle des fêtes.

Naucelle.

- Exposition invitée des Cauhapés, Melie et Bernat, fille et père.

Onet-le-Château.

- Manifestation "Anim & Vous" ; sports collectifs ou individuels, de 13 h 30 à 17 h 30, à L’Athyrium.

Réquista.

- Brocante et vide-greniers,

- Fête à Lebous ; 15 heures, concours de pétanque ; veiux tracteurs, moisson ; 16 heures, thé dansant ; 19 heures, repas animé par Guillaume Fabre,

- Foire à la brocante ; vide-greniers ; bourse d’échange ; pièce auto-modo ; 36e rencontre des véhicules anciens et de collection.

- L’Auto rétro aveyronnais : 9 heures, accueil et remise des dossiers ; 11 heures, promenade touristique ; 13 h 15, retour ; 17 heures, remise des prix et vin d’honneur, à 9 heures.

Rieupeyroux.

- Festival de cinéma des Rencontres à la campagne, au cinéma et au gymnase.

Rignac.

- Loto de l'association "badminton Carmaux" ; 15 h ; à la salle Rignac

- Lotos associatifs

Rodez.

- Exposition des peintures de Gérard Alvarez, à la galerie Réplique.

- Salon toutes collections : cartes postales, monnaie, billets, timbres, livres, miniature, à la salle des fêtes.

- Atelier au musée Soulages, de 14 h 30 à 17 h 30.

Saint-Chély-d’Aubrac.

- Concert de la chorale la Croche chœur de Ville-la-Grand et de la chorale au chœur des Flots d’Entraygues, à 17 heures, en l’église d’Aubrac.

Saint-Saturnin-de-Lenne.

- Bric à brac d'automne ; de 8 h 30 à 17 h

Salles-la-Source.

- Ouverture de l’église Saint-Paul, de 10 heures à 18 heures.